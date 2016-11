SZ-Aktion Lichtblick Das Leben – ein Kampf Häusliche Gewalt, eine psychische Krankheit und Geldsorgen – Familie W. schlägt sich durch. Lichtblick hilft dabei.

Psychische Probleme sind oft nicht schnell zu lösen. Ganze menschliche Tragödien stecken dahinter. Dazu kommen meistens noch Geldsorgen, ausgelöst durch Erwerbsunfähigkeit. Ein Teufelskreis. Die Aktion Lichtblick hilft über Sozialverbände, Sozialämter und gemeinnützige Vereine. Betroffene können sich jederzeit dorthin wenden. © dpa

Das eine bedingt das andere, scheint es. Und der Schein trügt fast nie. Was Anita W. (Name von der Redaktion geändert) aus einem kleinen Dorf in der Lausitz passiert ist, kommt täglich tausendfach irgendwo in der Republik vor. Nach der Liebe kommt der Hass. Im schlimmsten Fall Gewalt in der Ehe. Der stillen Frau ist das passiert. Die Scheidung läuft seit geraumer Zeit. Getrennt lebt sie drei Jahre von ihrem Peiniger. Was blieb außer traumatischer Erlebnisse? Die gemeinsame Tochter, die gerade 16 geworden ist. Ein Lichtblick im tristen Alltag. Denn die Geldsorgen überwiegen. Von der psychischen Belastung nicht zu reden. Probleme hat Anita W. seit Jahren. Wann sie begonnen haben und woher sie kamen, darüber möchte sie heute nicht sprechen. Eine Hörschädigung macht das Ganze nicht einfacher. Zu 80 Prozent ist sie schwerstbehindert. Auch wegen ihrer attestierten Sozialphobie. Ein Blick in ihre Seele ist schwer. Am schwersten für sie selbst …

Die karge EU-Rente reicht hinten und vorn nicht. Kindergeld und ein kleiner Unterhalt für die Tochter von 70 Euro helfen etwas. Die winzig kleine 45 Quadratmeter große Wohnung ist bescheiden eingerichtet. Große Sprünge waren nicht drin. Nach der Trennung wollte Anita W. noch einmal neu anfangen. Ihr Leben ordnen. Das ging in ihrer Situation nur mit gebrauchten Möbeln. Und der Hilfe von Ämtern und anderen. Der allergrößte Luxus für die beiden ist das Auto. Denn die Familie ist darauf angewiesen. Es bringt die Mutter regelmäßig zu ihren Ärzten. Im Dorf gibt es außerdem keine Einkaufsmöglichkeiten. Ohne fahrbaren Untersatz sieht es schlecht aus. Öffentliche Verkehrsmittel sind für Anita W. unnutzbar. Ihre ausgeprägte Sozialphobie hindert sie daran, länger mit fremden Menschen in einem Raum zu verbringen. Zittern, Herzrasen, Schwitzen und Atemnot könnten das Resultat sein. Auch deshalb ist sie arbeitsunfähig. Die Frau im mittleren Alter kämpft. Gegen so vieles. Die eigenen Dämonen sind hartnäckig.

Als sie die Scheidung einreicht, ist das ein mutiger Schritt für sie. Auch wenn sie weiß, dass es so das Beste war, ist da aber diese Angst. Noch mehr Probleme bäumen sich auf. Für den amtlichen Akt beantragte sie zwar Prozesskostenhilfe. Doch einen Eigenanteil von 54 Euro muss sie aufbringen. Das Konto wird monatlich außerdem mit Ratenzahlungen von 170 Euro belastet. Was für andere Menschen normal ist, stottert Anita W. tapfer ab. Darunter ein Brillengestell oder eine Betriebskostennachzahlung. An zusätzliche Ausgaben ist nicht zu denken. Doch genau die kamen im Sommer auf die kleine Familie zu: Die Tochter begann eine Ausbildung in der Ferne, musste sich vor Ort eine kleine Wohnung nehmen. Ein Kühlschrank fehlte. Fast gleichzeitig ging die Waschmaschine daheim kaputt. Grund genug, endgültig zu verzweifeln? Nein, war man sich einig. Und die Aktion „Lichtblick“ hat geholfen. Unkompliziert und schnell. Der „Zwei-Mädel-Haushalt“ kämpft sich weiter vorwärts. Pas a Pas. Schritt für Schritt.

