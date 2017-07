Das Laster mit den parkenden Lastern Die Heidenauer Breitscheidstraße wird trotz neuer Regeln zugestellt. Doch nicht nur sie.

Selbst unmittelbar nach Parkverbotsschildern wird auf der Breitscheidstraße geparkt. Trotz der Verbote und neuen Regeln hat sich aus Sicht der Anwohner seit einem Jahr nicht viel getan. © privat

Sie kommen meist freitags abends und bleiben übers Wochenende: die Brummis auf der Heidenauer Breitscheidstraße. Obwohl die Stadt vor reichlich einem Jahr die Parkvorschriften hier verschärft hatte, habe sich nicht viel geändert, sagen Anwohner. Einer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt: „Die Lkws befahren nach wie vor den Fußweg und Parken dort, trotz der Begrenzung auf 7,5 Tonnen.“ Als Beweis schickt er einige Fotos mit. Und tatsächlich: Sogar direkt hinter einem Verbotsschild wird ungeniert geparkt.

Der schon kaputte Fußweg werde durch das Befahren von 40-Tonnern auch nicht besser. Die Bewohner würden schon selbst versuchen, Schäden zu beheben, sagt der Mann. Für Familien mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ist es beschwerlich, auf die Straße zu wechseln. „Bisher ist noch nichts Schlimmes passiert.“ Mehrfach schon habe der Anwohner mit den sich aus den parkenden Brummis ergebenden Problemen an die Stadt gewandt. Doch bisher habe sich eben nichts geändert.

Das sieht der städtische Ordnungsamtsleiter Torsten Walther anders. Er hat seine Außendienstmitarbeiter gefragt und die sagen: Seit den neuen Regelungen wird unzulässiges Parken von Lkws nur noch punktuell beobachtet, Verstöße sind deutlich zurückgegangen. „Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden und die Fotos belegen dies ja auch, dass gelegentlich auch große Lkws verbotswidrig parken.“

Konkrete Statistiken, wann und wie viele Kontrollen bzw. mit welchem Ergebnis durchgeführt worden sind, werden nicht geführt. Vielleicht liegt die Einschätzung ja daran, dass der Außendienst in der Regel nicht am Wochenende kontrolliert, sagt der Anwohner. Walther entgegnet, dass die Mitarbeiter durchaus auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten unterwegs sind.

In diesem Jahr wurden auf der gesamten Rudolf-Breitscheid-Straße 13 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen verbotswidrigem Parken eingeleitet. Nur in einem Fall betraf es einen falsch abgestellten Traktor an der Kreuzung Breitscheid-/Sporbitzer Straße. In einigen wenigen Fällen haben die Außendienstmitarbeiter auch vor Ort die meist ausländischen Lkw-Fahrer angesprochen und diese zum Wegfahren aufgefordert, sagt Walther. Das verlagert das Problem dann nur. Auch Walter räumt inzwischen ein: Das verbotswidrige Abstellen von Fahrzeugen ist nämlich nahezu in der gesamten Stadt ein Problem. Die Breitscheidstraße sei damit kein besonderer Schwerpunkt mehr. Deshalb sei es auch nicht möglich, permanent auf der Breitscheidstraße zu kontrollieren.

Wenn es ein Problem in der ganzen Stadt ist, braucht es auch Lösungen für die ganze Stadt. Walther sieht das nicht so kritisch. Teilweise beruhige es sich alleine wieder, teilweise zeigen regelmäßige Kontrollen und Verwarnungen ihre Wirkung und teilweise müssen andere Parkregeln vorgegeben werden. Manchmal helfen auch Absprachen mit Firmen. So seien die extremen Parkprobleme mit dem wartenden Lieferverkehr bei der Malzfabrik und dem Möbelwerk weitgehend geklärt worden. Nur befinden sich beide nicht auf der Breitscheidstraße.

