Das lange Warten aufs Eigenheim Elf von zwölf Baugrundstücken an der „Ziegeleihöhe“ sind verkauft. Die Erschließung verzögert sich. Häusle-Bauer werden ungeduldig.

Wo einst 50 Garagen standen, ist im Prinzip alles vorbereitet, um mit den ersten Arbeiten für das neue Wohnareal zu beginnen. Doch die Sache zieht sich weiter hin. © Claudia Hübschmann

Die Situation ist verzwickt: Schon seit geraumer Zeit haben die meisten der neuen Grundstücksbesitzer am ehemaligen Garagenstandort und zukünftigen Wohngebiet „Ziegeleihöhe“ an der Nossener Straße, das Geld an den Vorhabenträger überwiesen. Das ist in diesem Fall Maik Lehmann, Inhaber und Geschäftsführer der Lehmann Immobilien. Er hatte bereits erfolgreich das in seinen Dimensionen ähnliche Projekt „Ziegeleipark“ am nahe gelegenen Carl-Schäfer-Weg realisiert.

Ganz so reibungslos läuft es an der Ziegeleihöhe augenscheinlich nicht. Zwar sind elf von zwölf Grundstücken schon verkauft. Sie kosteten die neuen Eigentümer im Durchschnitt jeweils um die 80 000 Euro.

Jedoch warten sie nun schon seit April darauf, dass das neue Wohngebiet – wie angekündigt – erschlossen wird. Nach SZ-Informationen hatten die Häusle-Bauer zunächst damit gerechnet, Ende Juli/Anfang August mit dem Bau ihrer Häuser beginnen zu können. Beim Zeitplan habe sich der Vorhabenträger auf Erfahrungen aus dem Ablauf des benachbarten Baugebietes Ziegeleipark gestützt, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. „Durch Fragen und Anliegen von Anwohnern der Reihenhäuser in der Nossener Straße hat sich jedoch der Beschlussablauf etwas verzögert“, sagt sie.

Deshalb habe Lehmann gemeinsam mit der Verwaltung und Stadträten in verschiedenen Gesprächsrunden, Vorortterminen und persönlichen Gesprächen mit Vertretern der Anwohner alle Bedenken erörtert. Gemeinsam habe man sich geeinigt und so den Weg für die letzten Beschlussfassungen Ende März 2017 im Stadtrat freigemacht.

Somit hofften die Häusle-Bauer auf einen Beginn der Erschließung des Wohngebietes im April dieses Jahres. Doch volle Auftragsbücher der Baufirmen haben für weitere Verzögerungen gesorgt. „Derzeit stimmt der Vorhabenträger mit der Strabag die letzten Einzelheiten ab. Vorgesehen ist, bis Ende Oktober 2017 die Erschließung fertigzustellen“, erzählt Katharina Reso. Der seitens der Stadt mit dem Vorhabenträger abgeschlossene Erschließungsvertrag schreibe keinen Termin vor, wann die Arbeiten fertig sein müssen, so Reso weiter. Man freue sich jedoch, dass „in Kürze der Weg zur Entwicklung eines weiteren attraktiven Eigenheimstandortes frei ist und die Bauherren starten können.“

Gedämpfte Freude dürften angesichts des neuen Zeitplans die Grundstückseigentümer empfinden. Für viele stellt die Verzögerung ein Problem dar, das auch finanziell nachteilig sein kann. Denn nicht wenige haben für die Finanzierung Kredite bei Banken aufgenommen. Je länger diese laufen und bedient werden müssen, desto länger müssen auch Zinsen auf die Kredite gezahlt werden. Ohne klare Ansagen, wann das Geld abgerufen werden muss, bleibt die Situation angespannt.

Nach SZ-Informationen fehlt eine solche klare Ansage des Erschließungsträgers bislang. Stattdessen werden die Eigentümer immer aufs Neue vertröstet. Das wiederum führt dazu, dass sie die Baufirmen nicht frühzeitig mit dem Bau ihrer Eigenheime beauftragen können. Das bedeutet schlimmstenfalls , dass die Firmen Zusagen, die vielleicht für den Sommer galten, zurücknehmen und zunächst woanders bauen. Außerdem kommt den Eigentümern beim voraussichtlichen Ende der Erschließung im Oktober eventuell der Winter in die Quere. Dadurch drohen weitere Verzögerungen. Für ein Statement zum Zeitplan und der Absprache mit den Grundstücksbesitzern der Ziegeleihöhe war Maik Lehmann am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen.

