Das lange Warten auf Wohnungen Eine weitere Fläche soll in Mickten bebaut werden. Trotzdem geht es im Viertel nicht wirklich voran.

© Symbolfoto: dpa

Schon wieder will es einer tun – Bauen in Mickten. Das einst stiefmütterlich behandelte Areal soll in den kommenden Jahren mehr als 1 000 neue Wohnungen bekommen. Im Pieschener Ortsbeirat ging es kürzlich um die Pläne zwischen An der Elbaue, Lommatzscher, Brockwitzer und Kötzschenbroder Straße. Entlang Letzterer sollen Mehrfamilienhäuser errichtet werden.

Genaueres kann Christian Köhn zu den Plänen noch nicht sagen. Er ist Sprecher der Investor-Firma Bonava. Denn die Stadt will für das gesamte Areal einen Bebauungsplan ausarbeiten. Doch die Eigentumsverhältnisse sind unübersichtlich: Ein Teilstück an der Kötzschenbroder Straße ist bereits im Besitz der Bonava, die angrenzende Fläche ist zum Teil städtisch, aber auch in Privatbesitz. Mit einem sogenannten Umlegungsverfahren soll nun hin und her geschoben werden. Das kann durchaus seine Zeit dauern. Und auch an anderen Stellen in Mickten hakt es.

Dabei wurde der große Bauboom bereits mehrfach verkündet. Nachdem das Areal zwischen Elbepark und Flutrinne jahrelang eher stiefmütterlich behandelt wurde, sollten in den kommenden Jahren mehr als 1 000 Wohnungen entstehen. Vier verschiedene Investoren haben sich Grundstücke gesichert und ihre Projekte angekündigt. Passiert ist bisher nichts. Nun fällt zumindest an der Sternstraße der Startschuss.

Seit einigen Tagen verlegt die Drewag eine neue Fernwärmeleitung für das dort geplante Wohnquartier. Das teilt Unternehmenssprecherin Gerlind Ostmann mit. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten dauern. Danach könnten auch die Häuser in die Höhe wachsen – allerdings nicht so hoch wie ursprünglich beabsichtigt. Denn das zähe Vorankommen rührt an der Sternstraße vor allem daher, dass der Stadtrat zahlreiche Änderungswünsche hatte. So musste die Sternstraßen Grundstücksgesellschaft mit Sitz im Breisgau unter anderem die Etagenanzahl minimieren, die Erdgeschosse höher sowie einen Grünstreifen umverlegen. Allein die Änderungen kosteten das Unternehmen rund eine Million Euro, insgesamt sind es 100.

Auch beim sogenannten Mika-Quartier gibt es Verzögerungen. Der Baustart zwischen Brockwitzer und Flößerstraße wurde mehrfach angekündigt, aber nie realisiert. Im ersten Schritt sollen 180 Wohnungen entstehen. Im Anschluss werden auf zwei weiteren Baufeldern Häuser errichtet. Insgesamt sind 900 Wohnungen geplant.

Wegen der Drewag-Arbeiten ist die Straße An der Elbaue bis Ende Oktober voll gesperrt.

zur Startseite