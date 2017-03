Das lange Warten auf die Ampel Mehrfach sind schon Termine für die neue Ampelregelung an der B 170 in Dippoldiswalde genannt worden. Ob es am Donnerstag klappt?

Tobias Bähr von der Firma Böber installiert hier die Baustellenampel an der B 170 in Dippoldiswalde. © Andreas Weihs

Wer regelmäßig von Dippoldiswalde in Richtung Reinholdshain fahren muss, ärgert sich derzeit, weil er einen Umweg über Oberhäslich einzutakten hat. Eine Baustelle der Bergsicherung blockiert eine Straßenseite.

Schon lange ist dafür eine Ampelregelung im Gespräch, welche die Autofahrer direkt an der Bergsicherungsbaustelle vorbeileitet und ihnen den Umweg erspart. Der Aufbau der Ampel hat am 20. Februar begonnen, sich dann aber eine ganze Weile hingezogen. Erst am Dienstag sind die Arbeiten abgeschlossen worden, wie das Verkehrssicherungsunternehmen Böber aus Pirna informierte, das für den Ampelaufbau verantwortlich war. Die Leuchten und die Verkabelung waren schon vergangene Woche aufgebaut. Aber die Steuerung der Anlage musste erst noch auf die Besonderheiten der fünfarmigen Kreuzung eingestellt werden.

Am Donnerstag um 13 Uhr soll nun die feste Ampel abgeschaltet werden und die Baustellenampel in Betrieb gehen. Autofahrer können nur hoffen, dass dieser Termin gehalten wird, nachdem schon zweimal andere Termine genannt worden sind, die ergebnislos vorbeigingen.

