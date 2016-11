Das lange Warten auf den Straßenbau Weil die Böschung abrutscht, ist der Seebschützer Weg in Zehren Einbahnstraße. Die Einwohner müssen große Umwege fahren.

Die Einbahnstraße in Zehren ärgert Anwohner wie Frank Zschau (links) und Jürgen Birnstein. Seit Jahren warten sie und andere auf den Straßenbau, werden immer wieder vertröstet. „Für uns auf dem Dorf ist kein Geld da“, sagen sie. © Claudia Hübschmann

Nichts geht mehr hier in Zehren. Ein Sperrschild verstellt den Weg. Der Seebschützer Weg ist seit einiger Zeit Einbahnstraße. Denn die Böschung rutscht dort ab. Seit Januar 2014. Schon 2013 gab es eine Begehung der Straße durch Vertreter des Landratsamtes und Kreisräte. Passiert ist bisher: nichts. Verantwortlich für den Straßenbau ist der Landkreis Meißen, denn es handelt sich um eine Kreisstraße. Das einzige, was den Zuständigen einfiel, war eine Einbahnstraßenregelung. Für die Anwohner bedeutet das große Umwege.

„Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Landkreis nichts unternimmt. Der Pappelweg in Schieritz, der uns als Umleitung dient, ist auch Einbahnstraße, kann von Lkw nicht benutzt werden. Seit mehr als zwei Jahren tut sich hier absolut nichts. Wir auf dem Dorf sind das fünfte Rad am Wagen“, schimpft der 61-jährige Frank Zschau, der am Seebschützer Weg wohnt. Gemeinsam mit Jürgen Birnstein und anderen hat er eine Petition an den Landkreis geschickt. Ziel war es, eine umgehende Klärung zur Straßeninstandsetzung herbeizuführen. Die wurde zurückgewiesen. Es müssten unterschiedlichste Interessen und Sachzwänge berücksichtigt werden, heißt es lapidar in der Begründung. Es bedürfe einer nachhaltigen baulichen Gesamtlösung, die gemeinschaftlich zwischen Landkreis und Gemeinde erfolgen müsse.

Die Gemeinde ist mit im Boot, obwohl es sich um eine Kreisstraße handelt. Bevor die Straße saniert werden kann, muss die Böschung gesichert, eine Stützmauer gebaut werden. Dazu ist es notwendig, einen Bach zu verlegen. Dies ist Sache der Gemeinde.

Letztlich scheitert es mal wieder am Geld. Bereits vor vier Jahren wurden die Kosten für Straßenbau und Böschung auf rund eine halbe Million Euro geschätzt. Die dürften sich im Laufe der Zeit weiter erhöht haben. Zudem hat die Straße für den Kreis keine allzu große Bedeutung. In 24 Stunden würde sie lediglich von 228 Kraftfahrzeugen genutzt, heißt es.

Das Landratsamt bestätigt, dass es bereits am 10. Juli und 3. September Beratungen im Technischen Ausschuss gab. Landrat Arndt Steinbach (CDU) habe festgelegt, dass mit der Gemeinde Diera-Zehren eine gemeinsame Lösung zu finden ist. Die wird immer noch gesucht.

Schon 2014 fand ein Gespräch in der Landesdirektion Dresden im Beisein des Landkreises und der Gemeinde über eventuelle Fördermöglichkeiten statt. „Im Ergebnis dieses Gespräches wurde die Förderung der Bachumverlegung für möglich erklärt, falls die Gemeinde einen entsprechenden Antrag stellt“, so Kerstin Thöns, die Sprecherin des Landratsamtes. Bis heute gäbe es jedoch keine abgestimmte Vorgehensweise.

Die Gemeinde und der Landkreis hätten sich im Juli dieses Jahres zum weiteren Handeln verständigt. Der Landkreis werde weiterführende Untersuchungen beauftragen, die die Problematik der Bachumverlegung und des Straßenbaus unter Beachtung des Wasserrechts, des Hochwasserschutzes und der Förderfähigkeit betrachten. Auf dieser Grundlage ist im Gemeinderat Diera-Zehren und im Kreistag darüber zu befinden, ob und wie die weitere Vorbereitung und Durchführung einer gemeinsamen Baumaßnahme erfolgen kann. Eine zeitliche Aussage, wann gebaut werden könne, sei nicht möglich, so das Amt.

Anwohner Jürgen Birnstein erzürnt das. Er hat schon einen ganzen Aktenordner Korrespondenz mit dem Landratsamt. „Seit Jahren werden wir nur hingehalten und vertröstet“, sagt der 76-Jährige. Ihm und den anderen Anwohnern würde schon eine Ampelregelung helfen, so wie sie vorhanden war, als die Lommatzscher Straße in Zehren gebaut wurde. Auch dort war die Böschung abgebrochen.

„Die Landkreisverwaltung hat durchaus Verständnis für die Kritik der Anwohner. Doch die aktuelle Lösung Einbahnstraße ist die sicherste und kostengünstigste Lösung“, sagt dazu Kerstin Thöns. Es habe zu den Varianten Einbahnstraße oder Ampel eine Beratung im Technischen Ausschuss des Kreistages gegeben. Dort sei mehrheitlich für die Einbahnstraße votiert worden. Die Zehrener haben dafür kein Verständnis. „So eine Ampel kostet Geld. Das hat man im Landratsamt für die Bewohner in den Dörfern nicht übrig“, sagt Frank Zschau verbittert. „Da muss sich doch niemand mehr wundern, wenn die Leute verbittert und enttäuscht sind, sich von den Parteien abwenden“, sagt der Zehrener.

