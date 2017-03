Das lange Leben von Dohnas Pyramiden Eine Altlast und hässlich, aber ungefährlich: Was früher Abfall war, wird heute verkauft.

Sie machen Dohna nicht berühmt, sondern stören: Die Pyramiden, aufgeschüttet aus einem Abfallprodukt. © Norbert Millauer

Die Pyramiden im ägyptischen Gizeh gehören zu den ältesten erhaltenen Bauwerken der Menschheit und sind entsprechend bekannt. Ganz so alt sind die Dohnaer Pyramiden nicht, aber auch sie sind bekannt. Weil sie aber mehr stören, als Touristen begeistern, sollen sie weg. Mal wieder. Was seit der Wende nicht gelang, wird nun in der Diskussion zum neuen Flächennutzungsplan wieder aufgegriffen. Doch so einfach ist es nicht.

Die Pyramiden bestehen aus Anhydrit. Das ist das zweite Produkt, das bei der Herstellung von Flusssäure entsteht. Auch heute noch. Nur heute wird es verkauft, früher, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, wurde es abgelagert, immer Haufen auf Haufen. So entstanden die Pyramiden. Zu DDR-Zeiten war Anhydrit längst ein begehrtes Bauprodukt.

Die Pyramiden heute noch zu Geld zu machen, ist unmöglich, sagt Harald Werner. Er ist Geschäftsführer der Fluorchemie Dohna GmbH. Die ist der Teil der einstigen Dohna Chemie, die verkauft wurde und weiter produziert. Weder die Fluorchemie noch die Dohna Chemie haben etwas mit den Pyramiden zu tun. Die Gebäude von Dohna Chemie wurden inzwischen abgerissen, hier steht jetzt eine Solaranlage und es soll Gewerbe angesiedelt werden.

Mit dem Anhydrit der Pyramiden kann man nichts mehr machen, sagt Werner. „Es ist durchgehärtet und in einer miserablen Qualität. Es war früher eben ein Abfall.“ Es fällt bei der Produktion nach wie vor an, heute wird Anhydrit, auch Calciumsulfat genannt, allerdings kontrolliert und in hoher Reinheit hergestellt. Er wird vor allem in der Baustoffindustrie als Fußbodenestrich verwendet. Das schließt zumindest aus, dass die Pyramiden wachsen oder neue entstehen.

Welche Chancen bestehen nun aber, die ungewollten Bauwerke abzutragen? „Ein Abbau der Pyramiden ist derzeit nicht vorgesehen“, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Es handele sich zwar um eine Altlast, aber um keine, von der eine Gefahr ausgeht. Hässlich aussehen, stören und den Blick zu und von der Burg verschandeln gelte da nicht. Versuche und Voruntersuchungen zum Teil schon in den 1980er-Jahren ergaben, dass die Beseitigung sehr teuer wird, da es sich um zähes Material handelt. Man muss es sich wie eine Masse aus Gummi und Stein vorstellen. Das im Gips eingelagerte Wasser macht den Stein beim Abbau schmierig. Baggern, Sprengen, Fräsen – all das gehe nicht. Aufgrund der Konsistenz bestehe aber auch nicht die Gefahr, dass sich die Pyramiden in Richtung Müglitz bewegen und von selbst auflösen.

Mitte der 1990er-Jahre gab es eine Idee, die die Pyramiden hätte verschwinden lassen. Doch die wollten die Dohnaer auch nicht. Es handelte sich um eine Recyclinganlage für Bauschutt. Die aber hätte auch dann noch gestanden, wenn die Pyramiden weg gewesen wären. Das war es dem damaligen Stadtrat nicht wert. Es ist also all die Jahre alles so geblieben, wie es war und daran wird sich auch jetzt nichts ändern.

Der Bereich um die Pyramiden, die ehemalige Papierfabrik sowie die Brache der Dohna Chemie sind ein Schwachpunkt der Stadt Dohna. Mit dem Abriss der Chemie-Gebäude ist ein Schandfleck beseitigt. Das weckte Hoffnungen, die nicht erfüllt werden – noch nicht.

zur Startseite