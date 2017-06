„Das Land Sachsen gibt keinen Cent dazu“ Wie lange kann Mobilität auf dem Land noch erhalten bleiben? Der Geschäftsführer der VGM gibt sich optimistisch.

Die Bevölkerung gerade auf dem Land altert, die Menschen sind weniger mobil. Gleichzeitig ist der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Raum weniger unterwegs. Der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Meißen, Rolf Baum, über die Zukunft der Mobilität im Landkreis:

Fahren auf dem Land bald überhaupt noch Busse?

Als die VGM vor 25 Jahren gegründet wurde gab es mehrfach Gutachter, die gesagt haben, dass die demografischen Probleme dazu führen, dass es irgendwann in bestimmten Gegenden überhaupt keinen Bus oder keine öffentliche Mobilität mehr gibt. Nach diesen Prognosen müssten wir als Verkehrsgesellschaft unser Engagement wesentlich zurückgefahren haben, weil dann bestimmte Dörfer gar nicht mehr da sein sollten. Aber die Busse fahren immer noch. Zwar nicht mehr mit der Intensität, wie das vor 25 oder 30 Jahren der Fall gewesen ist, als man den öffentlichen Nahverkehr genutzt hat, weil man nicht anders zur Arbeit kam. Das hat sich alles verlagert. Etwa 50 Prozent der Fahrten, die wir jetzt machen, sind Schüler- und Ausbildungsverkehr. Und 50 Prozent sind Leute, die mit uns fahren, weil sie entweder gerne Bus fahren oder auf den Bus angewiesen sind. Wie ältere Leute, die, weil sie nicht mehr Auto fahren können, den Bus nutzen.

Also fallen in zehn bis 20 Jahren nicht weitere Buslinien weg?

Die verändern sich. Also der Betrieb, wo ich nach der Wende angefangen habe, ist völlig umgebaut. Und ist nicht kleiner geworden, sondern eher größer. Das Verkehrsangebot konnten wir erhalten, aber natürlich völlig umstrukturiert. Was wir übernommen haben, war beispielsweise auf Berufsverkehr nach Riesa ausgerichtet. Da gab es Eisenbahnlinien von Nossen nach Riesa, weil da so viele Leute zur Arbeit fahren mussten. Man muss sich immer wieder anpassen. Im Moment wird gerade wieder der Nahverkehrsplan im VVO überarbeitet. Der sieht keine totale Ausdünnung vor, im Gegenteil, gewisse Linien sollen gestärkt werden. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir jetzt Eisenbahnverkehr ersetzt haben, zum Beispiel nach Nossen. Da ist das Angebot im Busverkehr stark erhöht worden.

Aber es gibt schon Orte, die mit dem Bus nicht erreicht werden können.

Es gab mal eine Studie von der TU Dresden, das war vor 2008. Die hat festgestellt, dass es Ortsteile gibt, speziell in der Lommatzscher Pflege, die nicht oder unzureichend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. Das sind aber Orte, wo noch nie ein Bus gefahren ist. Also zum Beispiel Käbschütztal, das ist eine Sackgasse, dort gibt es drei oder vier Höfe. Dort fährt der Bus an der Hauptstraße vorbei. Und um in diesen kleinen Ortsteilen den Leuten eine gewisse Grundmobilität zu sichern, haben wir den Bürgerbus eingeführt. Bürgerbus bedeutet, dass ein Verein dahinter steht, dass Freiwillige fahren. Wir sind damit der erste und einzige Bürgerbus in Sachsen gewesen und der besteht nach wie vor, fast zehn Jahre. Das war die letzte der alternativen Bedienformen, die wir eingeführt haben. In den 90er Jahren haben wir schon das Anrufsammeltaxi (AST) in Meißen und später in Riesa installiert. Im ländlichen Raum ist man dann auf das System Anruf-Linien-Bus (ALB) gekommen. Das wird auf vielen Linien, die wir betreiben, vor allem im linkselbischen Bereich angewendet.

Wie gut werden denn Anruf-Linien-Busse und Anruf-Sammel-Taxis genutzt?

Die angebotenen Kilometer, die im Fahrplan abgedruckt sind, werden zu etwa 60 Prozent tatsächlich bestellt.

Ist es nicht so, dass sich die Leute nicht trauen, den Bus zu bestellen?

Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil da noch nicht jeder über ein Mobiltelefon verfügt hat. Das ist jetzt anders. Wenn ich mir heute AST oder ALB bestelle, hab ich auch das Vertrauen, das mich da wirklich jemand abholt, weil ich vorher mit dem Disponenten gesprochen habe. Und der hat gesagt, 19.10 an der Haltestelle. Da haben gerade ältere Leute das Vertrauen, dass wirklich was passiert. Während der Geisterbus, der da früher gefahren ist, also der leere Bus, da haben die gesagt, den werden sie sowieso bald wegnehmen.

Wer nutzt denn diese Angebote?

Das sind regelrechte Stammnutzer, die beispielsweise am Sonnabend jemanden im Krankenhaus besuchen oder in die Stadt fahren oder auf den Friedhof oder was die älteren Leute so machen. Das sind immer wiederkehrende Dinge. Da gibt es welche, die bestellen das eine Woche vorneweg. Und genauso ist es beim Bürgerbus. Da fährt nicht am Tag der Bus zehnmal hin und her, sondern das sind zwei Fahrten, wo die älteren Leute zweimal in der Woche aus den kleinen Dörfern zu einer Stelle gefahren werden. Meistens ist das der Hauptort wie Krögis, wo dann eine Einkaufsmöglichkeit wie der Norma besteht. Dort können sie dann ihre Sachen erledigen, Friseur und so weiter, und wieder nach Hause fahren. Und die Fahrer oder Fahrerinnen, die wissen auch ganz genau, wer da wann noch mit muss.

Nutzen nur ältere Menschen die Rufbusse?

Nein, wir haben zum Beispiel auch häufig Wandergruppen. Hier in Meißen haben wir verschiedene Fahrzeuge stehen. Die Fahrer, die Bereitschaft haben, können mit einem Kleintransporter fahren, wenn das nur wenige Leute sind. Wir haben aber auch häufig den Fall, dass Leute von Coswig oder Radebeul mit der Fähre übersetzen, dann in den linkselbischen Tälern wandern und in Wilsdruff an der Bushaltestelle ankommen. Letztens musste am Wochenende sogar unser Anhängerbus fahren, weil es so viele Leute waren. Das wird schon rege genutzt.

Aber es wurden auch Linien wieder eingestellt.

Wir haben versucht, das System ALB auf zwei Linien in der Großenhainer Pflege auszudehnen. Das ist zwei Jahre probiert aber schwach in Anspruch genommen worden. Man kann das nicht wie ein ärztliches Rezept verschreiben und sagen, ihr müsst das jetzt nutzen, damit das erhalten bleibt. Wir sind auch gegenüber dem Landkreis Meißen, der Betriebskostenzuschüsse an uns zahlt, abrechnungspflichtig. Man kann nicht Fahrten, die überhaupt nicht in Anspruch genommen werden, auf Dauer jahrelang machen.

Was würde es kosten, Rufbusse überall verfügbar zu machen?

Für einen flächendeckenden Betrieb von alternativen Bedienformen – also auch am Wochenende und nachts – müsste neben der vorhandenen Busflotte parallel ein Kleinbusfuhrpark angeschafft und finanziert werden. Der wird aber an Werktagen nicht gebraucht. Der Aufwand dafür wäre sehr groß und würde fast keine zusätzlichen Einnahmen generieren. Das heißt, der Betriebskostenzuschuss des Landkreises Meißen müsste sich geschätzt nahezu verdoppeln.

Und glauben Sie, dass ein Angebot wie der Bürgerbus ausbaufähig ist?

Also ich sag mal, in Rheinland-Pfalz gibt es fast in jedem kleinen Ort einen Bürgerbus-Verein. Das ist aber auch stark durch das Bundesland gefördert worden. Die haben zum Beispiel die Anschaffung von solchen Bürgerbussen gefördert und zahlen auch Geld für den Betrieb. Obwohl der Fahrer ehrenamtlich fährt. Aber bei uns ist es so, dass das Land Sachsen dazu keine Fördermittel bereitgestellt hat. Das läuft alles auf Ehrenamtsbasis. Und dann ist es natürlich relativ schwierig, so ein Modell in die Breite zu bekommen. Wir sind eigentlich nur die, die das unterstützen, aber wir können es nicht ins Leben rufen.

Aber vom Landkreis Meißen gibt es doch Gelder für den Bürgerbus.

Der Landkreis gibt jährlich etwa 13 000 Euro für den Betrieb dieses Fahrzeugs. Um die Kraftstoffkosten und so was abzudecken. Das Fahrzeug ist von uns, wir stellen das zur Verfügung. Aber das Land Sachsen, was sogar Flyer gedruckt hat zum Bürgerbus, dass als Aushängeschild genutzt hat – einziger Bürgerbus in Sachsen befindet sich in Meißen, mit Sachsenwappen – das gibt keinen Cent dazu. Das ist schon ein wenig befremdlich. Während andere Projekte als Leuchttürme gefördert werden.

Sie wünschen sich also mehr Initiative von Sachsen?

Ja klar. Andere Bereiche wie die Schülerbeförderung sind geregelt bis zum Letzten. Da gibt es konkrete Verantwortlichkeiten, das ist sozusagen eine Pflichtaufgabe. Während der Bereich Senioren in den Freiwilligkeitsbereich der Gebietskörperschaften fällt. Das heißt der Kommune oder des Landkreises. Und der Landkreis ist ja auch der Aufgabenträger für den Personennahverkehr. Aber die Förderung solcher Projekte oder die Förderung von Fahrzeugen ist nun wieder Sache des Freistaates. Und der kommt da nicht so ganz nach. Wenn er sich solche Themen auf die Fahne schreibt, müsste man mehr Engagement erwarten.

