Das Lächeln in der Krise

„Ich habe es immer als große Ehre empfunden, für Dresden tätig sein zu dürfen“, sagt Dresdens Marketing- und Tourismus-Chefin Bettina Bunge. Im Herbst wechselt sie den Job. © Norbert Neumann

Mit ihrem 1 000-Volt-Lächeln hat Bettina Bunge manche Krise überstanden. Als Dresdens Ruf so gelitten hatte, dass Touristen nicht mehr an die Elbe kommen wollten, zum Beispiel. Oder als der Effekt der Frauenkirchen-Weihe langsam verpuffte und die Hoteliers mit leeren Betten kämpfen mussten. Dresdens Tourismus-Chefin hat in den vergangenen acht Jahren fast immer gestrahlt und die Werbestrategie für Sachsens Landeshauptstadt vorgelebt: Stärke und Stärken zeigen, ganz gleich, wie stürmisch die Zeiten auch sind. Wenn die Geschäftsführerin der Dresden Marketinggesellschaft (DMG) die Stadt im Herbst verlässt, wird sie jedoch nicht alles geschafft haben, was sie sich in den letzten Jahren vorgenommen haben dürfte.

Mit Versprechungen hält sich die promovierte Marketing-Frau zurück, als sie im Juli 2009 ihren Posten bei der gerade erst gegründeten DMG antritt. Sie übernimmt das Erbe der Dresden-Werbung und Tourismus GmbH, die sich verschuldet hatte und aufgelöst werden musste. Finanz- und Wirtschaftskrise setzen der Hotellerie zu dieser Zeit mächtig zu – Urlauber bleiben der Stadt fern und Firmen sagen mangels Geld Kongresse ab. 2007 war die Zahl der Übernachtungen bereits um fünf Prozent gesunken, 2008 noch einmal um zwei Prozent. „Mehr Touristen, mehr Firmen, mehr Wissenschaftler und junge Talente“ will Bunge in die Stadt holen, sagt sie auf ihrer ersten Pressekonferenz.

Ihr erstes Projekt: Noch im selben Jahr führt sie die Werbekampagne „Dresden gibt dem Winter Glanz ein“. In 59 deutschen Bahnhöfen wird für Striezelmarkt, Silvesterparty und Semperopernball geworben, um zwischen November und Januar mehr Besucher anzulocken. Die PR-Aktion dürfte mitgeholfen haben, dass sich die Herbergen wieder füllten. Bis 2014 wird ein Gästerekord nach dem anderen aufgestellt. Die Zahl der Übernachtungen klettert von 3,3 Millionen in ihrem Startjahr auf 4,4 Millionen. Doch auch die besten Werbekampagnen schaffen es 2015 nicht, Dresden in einem guten Licht dastehen zu lassen. „Der bis dato gute Ruf der Stadt hat insbesondere bei Studierenden, Forschern und Wissenschaftlern sowie Reisenden aus Deutschland gelitten”, sagt Bunge im Januar 2016. „Der Umstand, dass sich die Pegida-Bewegung unserer Stadt als Bühne für ihre Proteste bemächtigt hat, hat uns unzweifelhaft Sympathien gekostet.”

Bunge bleibt bei ihrer Strategie: Stärken herausstellen, Reiseblogger einladen, Weltoffenheit betonen – nur nicht zu sehr auf Pegida und Fremdenfeindlichkeit eingehen. Die Winter-Glanz-Kampagne wird durchgezogen, wie jedes Jahr. Aussitzen und die schönen Bilder Dresdens in die Welt schicken, scheint der Plan zu lauten.

Nicht bei allen kommt das an: Microsoft sagt einen Kongress mit über 1 500 Teilnehmern ab, höchstwahrscheinlich wegen der montäglichen Pegida-Demos. Auch VW und die Vereinigung der deutschen Reisejournalisten stornieren ihre Tagungen. Immerhin: Nach zwei schwachen Jahren könnte Dresden dieses Jahr endlich wieder Touristen hinzugewinnen. Das erste halbe Jahr macht Mut, dass die „Pegida-Delle“, wie es Bunge letztes Jahr bezeichnet hatte, überwunden ist.

Kongresse nach Dresden zu holen, gehört ebenfalls zu den Aufgaben der DMG. Allein in diesem Jahr tagten unter anderem 4 000 Kunsthistoriker und 4 700 Mitglieder der Physikalischen Gesellschaft an der Elbe. Dennoch ist aus der Tourismusbranche immer wieder Kritik zu hören. Man wünscht sich mehr Kongresse und Messen mit überregionaler Bedeutung in Dresden. Für die Kongresswerbung müsse mehr Geld in die Hand genommen werden, heißt es. Derzeit machen Geschäftsreisende etwa 36 Prozent aller Gäste aus. Mehr von ihnen würden helfen, touristisch schwache Monate zu überwinden. Doch in Wahrheit fehlt es der DMG für ein aggressiveres Marketing auch an Geld.

Mehr Geld für mehr Kongresse

Mit 2,35 Millionen Euro im Jahr musste Bunge bis zuletzt auskommen. Im deutschlandweiten Vergleich reiht sich die Stadt damit weit unten ein. „Mittelfristig brauchen wir fünf Millionen Euro, um im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen“, sagte sie dazu. Immerhin: Im November ist das Budget um mindestens eine halbe Million Euro angehoben worden. Und der 49-Jährigen ist es gelungen, den German Travel Mart 2018 an die Elbe zu holen. Reiseexperten aus über 40 Ländern werden im Mai erwartet.

Bis Ende Oktober will Bettina Bunge die Stadt verlassen. Ihr Ziel: Kiel. Dort übernimmt sie die Geschäftsführung der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Rund 80 andere Bewerber standen ebenfalls zur Auswahl. An der Küste wird Bunge das neue Tourismuskonzept umsetzen. Sie kehrt in ihre Heimat zurück. In Lüneburg geboren, arbeitete sie vor ihrem Dresden-Job in Hamburg. „Nichtsdestotrotz werde ich mit großem Abschiedsschmerz Dresden verlassen“, sagte sie am Dienstag. „Die Dresdner haben mich 2009 sehr herzlich aufgenommen und immer wieder – insbesondere auch in sehr herausfordernden Zeiten – in jeder Hinsicht großartig unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Wer auf Bunge bei der DMG folgt, ist noch unklar. Die Stelle wird ausgeschrieben. Über die Aufhebung von Bunges Vertrag muss der Stadtrat im September entscheiden.

