Das Lächeln der Sieger Georg Ernst, Paul Schlenker und Liane Patzelt liegen bei der Publikumsumfrage des Döbelner Anzeigers ganz vorn.

Für die drei Erstplatzierten in jeder Kategorie gab es einen schicken Glaspokal sowie einen Gutschein für Intersport Schmidt. Entsprechend groß war die Freude bei Emily Mauermann (von links), Simone Berger, Georg Ernst, Ute Binder, Josefine Neudorf-Blochwitz, Paul Schlenker, Bärbel Hempel und Liane Patzelt. © André Braun

Die Anreise war aufgrund der Witterungsbedingungen teilweise etwas schwierig. Dennoch sind sie – bis auf eine begründete Ausnahme – alle erschienen. Ein wenig Neugier spielte zugegebenermaßen auch mit. Denn schließlich wollten die Eingeladenen wissen, welchen Platz sie denn bei der „Wahl zum Sportler des Jahres 2015/16“ belegt hatten. Am Freitag sind die jeweils drei Erstplatzierten in den Kategorien Sportler, Nachwuchssportler und Ehrenamt – Ohne die es nicht geht geehrt worden.

Bei dieser Ehrung bekamen die Sportler und Ehrenamtler neben einem schicken Glaspokal zur Erinnerung einen Gutschein für Intersport Schmidt überreicht. „Unsere Philosophie, und die unserer Partner, hinter einer solchen Wahl ist es, den Sport direkt zu unterstützen. Denn das, was wir an Mitteln einnehmen, lassen wir an die Aktiven zurückfließen“, erklärt Matthias T. Poch, Geschäftsführer des Döbelner Anzeigers. Weiterhin freut er sich, dass an der dreigeteilten 19. Sportlerwahl insgesamt über 2000 Sportbegeisterte ihre Stimme abgaben und damit die Erfolge der aktiven Sportler, aber auch die Arbeit der Ehrenamtler, nochmals aufgewertet haben.

Sportler des Jahres zurück 1 von 3 weiter Platz 3: Bärbel Hempel (ESV Lok Döbeln) 12,7 % Platz 2: Thomas Partzsch (Döbelner SV) 14,7 % Platz 1: Georg Ernst (Döbelner SC) 23,0 %

Nachwuchssportler des Jahres zurück 1 von 3 weiter Platz 3: Emily Mauermann (Roßweiner SV) 19,1 % Platz 2: Josefine Neudorf-Blochwitz (Tauchsport Döbeln)23,5 % Platz 1: Paul Schlenker (LSV 99 Hartha) 33,3 %

Ehrenamt – Ohne die es nicht geht zurück 1 von 3 weiter Platz 3: Ute Binder (KJSC Döbeln) 13,6 % Platz 2: Simone Berger (TuS Hartha) 14,5 % Platz 1: Liane Patzelt (Roßweiner SV) 21,1 %

Der Sportler des Jahres 2015/2016 kommt aus dem Bereich Judo. Bei Georg Ernst vom Döbelner SC honorierten die Leser des Döbelner Anzeigers wohl den gelungenen Wechsel vom Nachwuchs- in den Männerbereich. Dem Sachsenmeistertitel und Rang drei bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 21 ließ er dritte Plätze in Sachsen und Mitteldeutschland bei den Männern folgen. Der Judoka beweist auch, dass man mit zielstrebigem Training viel erreichen kann. So hielt er sich nicht so sehr lange bei der Auszeichnungsfeier auf, um zumindest noch einen Teil des zeitgleich angesetzten Trainings absolvieren zu können. „Nächste Woche steht die Deutsche Meisterschaft in Duisburg an, und da will ich gut vorbereitet antreten“, so Georg Ernst.

Der Nachwuchssportler des Jahres, Leichtathlet Paul Schlenker vom LSV 99 Hartha, überzeugte vor allem mit Platz drei bei der Deutschen Meisterschaft im Blockmehrkampf Lauf. Bei der Sachsenmeisterschaft im Blockmehrkampf Lauf holte er Gold, zudem errang er Silber bei den Mitteldeutschen Meisterschaften im Speerwurf. „Dass ich nun bei der Sportlerwahl ganz vorn gelandet bin, finde ich spitze“, so der 14-Jährige.

Als „dichtende Trainerin“ hatte der DA Schwimmtrainerin Liane Patzelt vom Roßweiner SV vorgestellt. Sie ist die Siegerin in der Kategorie Ehrenamt – Ohne die es nicht geht. Bereits seit 26 Jahren fungiert sie als Trainerin, momentan betreut sie drei Gruppen. Großes Engagement liefert Liane Patzelt jedes Jahr beim Kerzenschwimmen des Vereins ab. Das wird seit dem Jahr 2000 als Weihnachtsgeschichte dargestellt und die Trainerin denkt sich jedes Mal etwas Neues aus. Liane Patzelt konnte es gar nicht fassen, dass sie den ersten Platz belegt hat. „Mich würde schon mal interessieren, wer mich gewählt hat. Ob es die Eltern der Kinder waren, die ich beim Training betreue?“, rätselte sie. Letztendlich war sie sich jedoch mit den Anwesenden einig, dass die abgegebenen Stimmen eine Wertschätzung für alle Sportler und Ehrenamtler darstellen.

