Kommentar Das Ladensterben muss aufhören Radebeuls Bürger können beim Ausbau der Bahnhofstraße mitentscheiden. Das tun sie auch, anders als von manchem erwartet. Nina Schirmer über die Umbaupläne für die Bahnhofstraße.

Da hat sich die Stadt selbst ein Ei gelegt. Eigentlich war alles so schön gedacht. Die Bürger sollten demokratisch mit ins Boot geholt werden und ihre Meinung zum Ausbau der Bahnhofstraße kundtun. Blöd nur, wenn die Meinung der Abstimmenden so gar nicht dem entspricht, was sich Verwaltung, Händler und andere Bürger vorgestellt hatten.



Jetzt steht die Stadt vor einem Dilemma: Entweder sie macht das, was die Mehrheit der Umfrageteilnehmer befürwortet. Dann ändert sich nichts auf der Straße. Die alten Bäume bleiben stehen, Raum für mehr Parkplätze und einen Wochenmarkt gibt es nicht. Die Stadt könnte die Bäume auch fällen lassen. Dann würde sie aber das Meinungsergebnis der Umfrage ignorieren.



Beide Szenarien dürften für Ärger sorgen. Schließlich sollte es bei allen Plänen aber darum gehen, Radebeul-West als Stadtteil zu beleben. In Ost hat das mit dem Kulturbahnhof als Herzstück und den Geschäften drum herum richtig gut geklappt. Da in West schon der Bahnhof wegfällt, sollten hier wenigstens die Läden im Vordergrund stehen. Deren Inhaber wollen Parkplätze und einen Markt.



Wenn sich nichts ändert, geht das Ladensterben weiter und die Straße ist unattraktiv. Da helfen auch große Bäume nichts.



