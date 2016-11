Das Ladenroulette in der Neustadt dreht sich weiter

Am kommenden Donnerstag eröffnet im Ausgehviertel schon wieder ein neues Geschäft. Das hat diesmal ein besonderes Konzept: Im slot auf der Louisenstraße 81 treffen Kunst und Mode zusammen. Die Modedesignerin San Sander, die ihren Sitz seit vier Jahren in der Neustadt hat, und der Künstler Robert Richter haben dem kleinen Geschäft einen neuen Look gegeben. Nun werden dort Kunstwerke ausgestellt und Mode verkauft. Die Eröffnungsfeier beginnt um 18 Uhr. Es gehört fast schon zur DNA der Neustadt, dass Geschäfte öffnen und schließen. So musste kürzlich der Skaterladen Black Sheep schließen. (SZ/sag)

