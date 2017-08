Das Kutscherhaus wird abgerissen Das Gebäude am Rathaus in der Reichsstraße in Ebersbach steht seit Jahren leer. Eine Sanierung kommt nicht infrage.

Das Kutscherhaus am Rathaus in der Reichsstraße in Ebersbach wird abgerissen. Das berichtet die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. An das ehemalige Kutscherhaus grenzen ein Pferdestall und eine Wagenremise an. Das Kutscherhaus steht bereits seit vielen Jahren zum großen Teil leer. Entsprechend ist der bauliche Zustand sehr schlecht. Der Gedanke an eine Sanierung des Gebäudekomplexes ist jedoch bald verworfen worden. Die Baukosten dafür wären enorm und würden den Neubau eines vergleichbaren Gebäudes bei Weitem übersteigen. Außerdem steht das Haus an einer Stelle an der vielbefahrenen Reichsstraße, die schlecht überschaubar und sehr nahe an der Einmündung des Kreisverkehrs ist.

Noch in diesem Jahr soll der Rückbau des Gebäudes erfolgen, wenn alle Genehmigungen dafür erteilt worden sind. (SZ)

