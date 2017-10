Das Kutscherhaus in Ebersbach wird abgerissen Das seit vielen Jahren leerstehende Gebäude muss weichen. Eine Sanierung wäre zu teuer gewesen.

Der Abriss des Kutscherhauses hat am Dienstag begonnen. © Gabriela Lachnit

Ebersbach. Der Abriss des alten Kutscherhauses am Rathaus in der Reichsstraße in Ebersbach hat begonnen. Das Gebäude steht bereits seit vielen Jahren zum großen Teil leer. Dementsprechend war der bauliche Zustand sehr schlecht. Der Gedanke an eine Sanierung des Gebäudekomplexes, zu dem noch ein Pferdestall und eine Wagenremise gehören, ist sehr schnell verworfen worden. Die Kosten dafür wären enorm gewesen und würden den Neubau eines vergleichbaren Gebäudes bei Weitem übersteigen. Daher hatte der Stadtrat von Ebersbach-Neugersdorf den Abriss beschlossen. Außerdem steht das Haus an einer Stelle an der vielbefahrenen Reichsstraße, die schlecht überschaubar und sehr nahe an der Einmündung eines Kreisverkehrs ist. (gla)

