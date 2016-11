Das Kulturkraftwerk vor der Eröffnung erleben Für die SZ-Entdeckertour am 11. Dezember öffnen die Theater ihre Bühnen und Funktionsräume.

Ein Hingucker. Der markante Bühnenturm prägt den Neubau von der Könneritzstraße aus gesehen. Zum Wettiner Platz kommt der Altbau der Maschinenhalle stärker ins Spiel. © Sven Ellger

Auf dieses Foyer wird jedes andere Theater der Republik neidisch sein. Garantiert. Wie liebevoll die alte Maschinenhalle in einen faszinierenden Eingangsbereich verwandelt wurde, muss der Dresdner gesehen haben. Nackte Ziegelwände dominieren, zwischen denen Farbe von den hohen Stahlträgern zu blättern scheint. Über der neu eingebauten Besucherebene, dem sogenannten Kranfoyer, schwebt noch der alte Portalkran, mit dem früher Bauteile zu den Generatoren transportiert wurden. Fast greifbar scheint die Zeit, als das Kraftwerk Mitte noch die Wärme- und Stromversorgung für die Stadt übernahm. Doch schon in wenigen Wochen, ab dem 16. Dezember, werden hier die Theaterbesucher flanieren, nachdem sie ihre Garderobe im Untergeschoss abgegeben haben.

Schauspieler und Sänger haben ihre neuen Spielstätten dagegen schon längst inspiziert. Seit Ende September proben sie hier für die anstehenden Premieren. Die Mitarbeiter von Maske und Schneiderei sind inzwischen vertraut mit ihren neuen Räumen. Obwohl es für die meisten immer noch ein kleines Abenteuer ist, den richtigen Weg zwischen zahlreichen Fluren, Etagen und Lagern zu finden.

Den Zuschauern bleibt die Welt hinter den Bühnen eigentlich verborgen. Doch nicht so beim SZ-Entdeckertag. Am 11. Dezember haben Interessierte die Möglichkeit, bei einem rund einstündigen Rundgang fast alle Bereiche des neuen Hauses anzuschauen. Darunter natürlich die vier Bühnen für die Staatsoperette und das Theater der Jungen Generation, dazugehörige Probebühnen, den Ballettsaal und Musizierräume. Vor allem der Saal der Operette ist spannend. Die Wände sind mit roten Dreiecken ausgekleidet, die eine einmalige Akustik im Raum gewährleisten. Auf fast jedem der 700 Plätze im Parkett und Rang wird es ein Klangerlebnis erster Güte geben, verspricht Florian Brandenburg, der Projektleiter des Kulturkraftwerkes von der KID Dresden.

Fesselnd wird es in der Maske, wo nicht nur gruselerregende Wunden geschminkt, sondern auch fulminante Perücken oder gar verunstaltete Körperteile gezaubert werden. Mit aufreizenden Bustiers, historischen Gewändern oder tierischen Kostümen verwandeln die Schneiderinnen die Schauspieler und Sänger in die Hauptfiguren von Dramen, Komödien, Musicals oder ganz anderen Werken.

Nicht jeden Tag bekommt man einen Blick in die riesigen Dekorationslager, wo verschiedene Bühnenbilder zwischengelagert werden. Sie kommen aus den Theaterwerkstätten in Cotta und finden nur vorübergehend Platz in den hohen Hallen hinter den Bühnen.

Doch zurück zum Foyer, das nicht nur aus dem alten Teil, sondern auch einem Neubaubereich besteht. Dort ragen hohe Säulen hinein, die den Zuschauerraum der Großen TJG-Bühne tragen. Steriles Weiß kombiniert mit pechschwarzen Geländern bietet den perfekten Kontrast zum Industrieflair des Altbaus.

Vor den Vorstellungen und während der Pausen werden sich hier bis zu 1300 Zuschauer aufhalten. Sie haben dabei Gelegenheit, zahlreiche Details anzuschauen, die auf die frühere Nutzung des alten Maschinenhauses hinweisen. Wie einen alten Materialkasten mit sämtlichen Schraubenschlüsseln. Oder eine riesige Uhr, die den Mitarbeitern von fast jedem Platz in der Halle die Uhrzeit anzeigte. Heute ist sie jedoch außer Betrieb.

SZ-Entdeckertour Kraftwerk Mitte am 11. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Halbstündlich werden Gäste eingelassen, damit das Haus nicht überfüllt ist. Tickets für einen Euro Schutzgebühr gibt es in allen SZ-Treffpunkten sowie telefonisch unter 0351/4864-2002. Pro Person werden maximal vier Tickets abgegeben. Der Einlass erfolgt über den Haupteingang der Theater. Für Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und Kinderwagen ist der Rundgang leider nicht geeignet. Außerdem öffnen

weitere Bereiche im Kraftwerk Mitte für die Besucher.

