Das Kulturhaus in Leknica steht allen Gästen offen Mit vielfältigen Angeboten zum Ausspannen vom Alltag will die neue Leiterin noch mehr Deutsche anlocken.

Viele fleißige Helfer stehen der Kulturhausleiterin Bettina Kowalska-Targonska (Bildmitte, hinten) zur Seite.Foto: © Jost Schmidtchen

Das Kulturhaus „Oksir“ in Leknica hat nicht nur bei unseren polnischen Nachbarn einen guten Ruf, sondern auch bei deutschen Insidern. Dieses internationale Miteinander soll unter der neuen Leiterin Bettina Kowalska-Targonska (48) zukünftig noch ausgebaut werden.

Das Gebäude ist die frühere Villa des Besitzers der Grube „Babina“. Das Außengelände wurde bereits vor einigen Jahren thematisch gestaltet und lädt zugleich zu Freizeitveranstaltungen ein. Gegenwärtig haben die Kinder davon Besitz ergriffen, denn sie haben in Polen zwei Monate Schulferien. Die Stadtverwaltung Leknica hat einen Antrag zur EU-Förderung gestellt, um das Kulturhaus zu modernisieren.

Die SZ sprach mit Bettina Kowalska-Targonska über Gegenwart und Zukunft im Kulturhaus.

Frau Kowalska-Targonska, welche Möglichkeiten bietet Ihre Einrichtung den Besuchern?

Wir sind bemüht, unsere Gäste mit den verschiedensten Freizeitangeboten ein wenig vom mitunter stressigen Alltag abzulenken, sie sozusagen in „ruhiges Fahrwasser“ zu bringen. Dazu haben wir zahlreiche Angebote. Diese gehen in der Regel von September bis zum Juni des Folgejahres. In der Urlaubszeit, wie jetzt, haben wir dann etwas andere Ideen.

Welche sind das?

Aktuell sind es die vielseitigen Programme der Kinderbetreuung in den Schulferien. Für alle Kinder ist thematisch etwas dabei und es macht auch mir Riesenspaß, diese Programme zu begleiten. Vom 1. bis zum 11. August bieten wir eine „Blaue Lagune im Sand“ bei Konzertmusik, Yoga, Grillen und Kochen, dazu viel Spaß für die Kinder. Es geht ganz einfach um Ausspannen vom Alltag und Erholung. Mein Mitarbeiter Maricin Szalega hat dazu das offizielle Plakat für die SZ extra in die deutsche Sprache übersetzt. Ich würde mich freuen, wenn auch deutsche Gäste zum Schnuppern kämen.

So ist das perspektivisch ja wohl auch angedacht. Ihr Bürgermeister Piotr Kuliniak hat sich dazu ja auch schon geäußert. Wie wollen Sie die deutschen Nachbarn in Ihre Kulturhausangebote einbeziehen?

Kommen müssen sie natürlich von selbst. Ich denke, wenn sich unser Kulturbetrieb auch in Ihrer Region westlich der Neiße herumspricht, kommen wir zueinander. Mit gutem Beispiel sind da die Senioren vorangegangen. Sie organisierten ein polnisch-deutsches Projekt mit Umsiedlern aus Kasachstan, die jetzt in Deutschland leben. Zwei Begegnungen hatten wir bereits in unserem Kulturhaus, weitere werden demnächst auf deutscher Seite folgen. Des Weiteren organisieren wir den jährlichen „Sieben-Brücken-Lauf“, der erst kürzlich wieder stattfand und mit 350 erwachsenen Teilnehmern und 70 Kindern recht erfolgreich war. Er ist in den „Fürst-Pückler-Lauf“ auf deutscher Seite integriert.

Was bietet Oksir im Kulturhaus, wenn die Ferienzeit vorüber ist?

Wir haben sowohl für Kinder als auch für Erwachsene Kurse in der Richtung Tanzen (Ballett) und Musik (Gitarre und Gesang), diese sind kostenpflichtig. Das Geld wird ausnahmslos für die Anschaffung von Kostümen und Instrumenten verwendet. Ansonsten bieten wir Kurse in der Richtung Kunst wie Malen und Basteln, Handarbeit, Zumba und wir verfügen über eine eigene Bibliothek. Der Bestand ist derzeit aber nur polnischsprachig. Außer Tanzen und Musik ist bei uns alles andere kostenfrei. Ich denke, hier würden sich auch unsere deutschen Nachbarn wohlfühlen. Das gemeinsame Miteinander sollte in unserem Kulturhaus Wurzeln schlagen. Das ist eine Aufgabe, der ich mich voll widme.

Zu Feiertagen haben Sie besondere Dinge zu bieten. Da könnte es sicherlich auch mit den Sorben der Region Schleife und Nochten zu Kontakten kommen. Wie sehen Sie das?

Ich sehe alles positiv, was uns zusammenführt. Auch Leknica hat sorbische Ursprünge, die bis Zary (Sorau) reichen. Auch in unserem Kulturhaus werden zu Ostern Eier verziert und Osterschmuck gebastelt, ebenso zu Weihnachten. Da sollten sich Polen, Deutsche und Sorben zusammenfinden, sich mit ihren künstlerischen Erfahrungen austauschen. Unser Kulturhaus ist dafür die beste Plattform. Ich sage es noch einmal: Deutsche Gäste sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.

