Schwimmen Das „Küken“ schwimmt sich weit nach vorn Beim Deutschlandpokal im Rettungsschwimmen hat Undine Lauerwald ihren ersten großen internationalen Auftritt. Und was für einen!

zurück Bild 1 von 2 weiter Undine Lauerwald zeigte sich in Warendorf in grandioser Form und verbesserte ihre Meldezeiten deutlich. © privat Undine Lauerwald zeigte sich in Warendorf in grandioser Form und verbesserte ihre Meldezeiten deutlich.

Christian Jentzsch komplettierte als zweitbester Sachse das Abschneiden der Meißner DLRG-Starter.

Im nordrhein-westfälischen Warendorf fand am Wochenende der Deutschlandpokal der DLRG-Rettungsschwimmer statt. Nationalmannschaften aus 11 Ländern, darunter aus Europa sowie Kanada und Südafrika – sowie Auswahlmannschaften aus 17 deutschen Landesverbänden nahmen teil. Die Deutsche Nationalmannschaft konnte vor Italien und Polen gewinnen. Bei den Männern dominierten die Deutschen und bei den Frauen die Italienerinnen. Der amtierende Weltmeister Danny Wieck verbesserte seinen eigenen Weltrekord über 50 m Retten.

Ihren ersten großen internationalen Wettkampf als sächsische Kadersportlerin absolvierte Undine Lauerwald aus Meißen. Dabei startete die 13-jährige das erste Mal auf den Strecken der Erwachsenen als Jüngste bei den Junioren (AK 14 - 17). Das „Küken“ der sächsischen Mannschaft gab dabei einen hervorragenden Einstand. In Teilnehmerfeldern von durchschnittlich 140 Schwimmern konnte sie sich meist in der ersten Hälfte platzieren.

Über 50 m Retten wurde sie 22. in der Juniorenwertung und Zweitschnellste ihrer Altersklasse. Ihre beste Platzierung erreichte Undine über 100 m Lifesaver (mit Flossen und Rettungsgurt 50 m Anschwimmen, Eingurten, 50 m Puppe schleppen). Dabei war Undine Lauerwald Schnellste ihrer Altersklasse und platzierte sich deutlich vor der amtierenden deutschen Altersklassenmeisterin. Über 100 m Retten mit Flosen (50 m Anschwimmen mit Flossen, 50 m Puppe schleppen) wurde die Meißnerin 21. Die größte Herausforderung war der erste Start über 200 m Superlifesaver ( 75 m Freistil, 25 m Puppe schleppen, im Wasser Flossen anziehen und Gurt anlegen, 50 m Anschwimmen, Puppe eingurten und 50 m schleppen). Undine erkämpfte hier die beste Zeit ihrer Altersklasse und den 24. Platz in der Juniorenwertung. Mit ihren Leistungen war Undine damit die erfolgreichste sächsische Rettungsschwimmerin. In der motivierenden Atmosphäre dieses hochrangigen Wettkampfs konnte die Meißnerin alle Meldezeiten verbessern. Zweitbester sächsischer Starter wurde mit Christian Jentzsch ebenfalls ein Meißner.

zur Startseite