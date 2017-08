Das Kreuz zum Lärm Bahn-Anwohner sollen ihre Probleme melden. Die Bürgerinitiative Bahnemission verteilt dazu jetzt Fragebögen.

Noch bis 25. August haben Bahnlärm-Betroffene die Möglichkeit, das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Dazu müssen sie lediglich zwei Minuten Zeit investieren und einen Fragebogen durch entsprechendes Ankreuzen ausfüllen, heißt es in einer Presseinformation der Bürgerinitiative Bahnemission-Elbtal (BI) e.V.

Sie setzt sich für eine rege Teilnahme ein. Weil die Anzahl der Fragebögen, die beim Bundesamt eingehen, als Indikator für die Stärke der Lärm-Betroffenheit in der jeweiligen Kommune sowie Region gilt. „Je mehr Leute mitmachen, desto ernster wird das Problem Bahnlärm von der Behörde genommen“, sagt BI-Vorstand Michael Krebs.

Vor zwei Jahren hat das Bundesamt schon einmal eine Bürgerbeteiligung an seiner Lärmaktionsplanung ermöglicht. Allerdings nur online. Weil viele – gerade ältere – Leute kein Internet besaßen, konnten sie nicht teilnehmen. Dadurch wurde das Gesamtbild stark verzerrt, so die BI. Sie regte deshalb bei der Behörde an, die Befragung in Papierform zu wiederholen und den Teilnahmezeitraum auf zwei Monate zu verlängern. Beides wurde umgesetzt.

Damit die Bahn-Anwohner so einfach wie möglich mitmachen können, lässt die BI aktuell den dreiseitigen Fragebogen drucken, was durch Spendengelder ermöglicht wurde. In den kommenden Tagen verteilt sie ihn an rund 7 500 Haushalte in Coswig, Weinböhla und Radebeul.

Um den Teilnehmern das Frankieren und Verschicken zu ersparen, sammelt die Initiative die ausgefüllten Papierbögen bis einschließlich 23. August an zentralen Stellen ein. In weißen Boxen mit BI-Aufklebern, unter anderem in Coswig an der Rezeption des Fachkrankenhauses, im Lotto-Eck Jahn auf der Siedlerstraße sowie im „Tapferen Schneiderlein“ am Wettinplatz. Außerdem können ausgefüllte Fragebögen in den Briefkasten des Weinböhlaer Rathauses eingeworfen werden. Die BI sendet die Fragebögen gesammelt ans Eisenbahn-Bundesamt.

Weitere Informationen unter www.bi-elbtal.de

