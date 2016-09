Das Kreuz von Kopec wird geweiht Einst war es das Wahrzeichen von Kopec (Hemmehübel), einem kleinen Ort im Schluckenauer Zipfel. Mithilfe von Spenden konnte es restauriert werden.

Das restaurierte Kreuz wird am Sonnabend geweiht. Dazu sind auch Deutsche eingeladen. © www.naskopec.cz

Das geschmiedete Kreuz war einst das Wahrzeichen von Kopec (Hemmehübel), einem kleinen Ort im Schluckenauer Zipfel. Deshalb hatte sich der Verein Naskopec entschlossen, das Kreuz sanieren zu lassen. Dafür benötigte der Verein Spenden und startete Anfang August einen Aufruf. (SZ berichtete). Einige Spender fanden sich, auch aus Deutschland. Ende August ist das renovierte Kaufers Kreuz an seinem Platz zurückgekehrt. Die Wiederherstellung des Sandsteinsockels und das geschmiedete Kreuz mit Figuren von Christus, der Jungfrau Maria, Johannes dem Täufer und Maria Magdalena hatte Restaurator Jan Pokorny in Decin übernommen. Die fehlende Sandsteine in der Nische sowie die Wand wurden repariert. Der Verein informiert, dass die Spendensammlung noch nicht abgeschlossen ist und gern auch noch weiter gespendet werden könne.

Am Sonnabend, dem 17. September, 16 Uhr wird das Kreuz nun geweiht. Die Vereinsmitglieder würden sich freuen, wenn auch interessierte Deutsche kommen würden. Geparkt werden kann in Brtniky (Zeidler) an der Kreuzung Auf dem Hörnchen, informiert der Verein. Das Kreuz, auch Kaufers Kreuz genannt, befindet sich am Ortseingang von Kopec aus Richtung Brtniky. (SZ/aw)

zur Startseite