Sein Blick beim Fotoshooting im Eiskanal geht ins Leere – auf Wunsch des Fotografen. Doch verstellen muss sich Axel Jungk nicht, er weiß wirklich nicht weiter.

Skeletonfahren geht gerade noch. Effektives Training aber, sagt Jungk, ist derzeit unmöglich. Foto: dpa

Der Mann ist verzweifelt, und das sieht man ihm an. Kaum ein Tag vergeht ohne schlechte Nachrichten, ohne Rückschlag und vor allem ohne Aussicht auf eine Besserung. Doch die mutmaßlichen Enthüllungen im russischen Doping-Skandal, die in diesen Tagen auch seine Sportart Skeleton erreicht haben, sind Axel Jungks kleinstes Problem. „Ich bin total interessiert daran und will auch immer auf dem neuesten Stand sein, doch Gedanken mache ich mir darüber keine. Ich kann es sowieso nicht ändern“, meint Jungk, 25 Jahre alt und bester deutscher Bauchrutscher, vor seinem Heim-Weltcup am Samstagvormittag in Altenberg.

Alexander Tretjakow, der Olympiasieger von den Spielen 2014 in Sotschi, wird dann fehlen. Der 31-Jährige und drei weitere russische Skeletonfahrer sind vom Weltverband suspendiert worden.

Was Jungk derzeit viel mehr beschäftigt, sind seine Rückenschmerzen – und dass er offenbar auch daran nichts ändern kann. „Seit einem halben Jahr schlage ich mich damit rum. Beim Weltcup zuletzt in Lake Placid war es ganz schlimm, da konnte ich mich nicht erwärmen“, erzählt der Athlet vom BSC Sachsen Oberbärenburg.

Die Ursache allen Übels scheint festzustehen: Beim Training im Juli ist der Dornfortsatz im oberen Lendenwirbelbereich an vier Stellen abgebrochen. Doch die Diagnose hilft herzlich wenig, weil Jungk niemand sagen kann, wie man die Verletzung am besten therapiert. Zunächst hat er es auf konservative Art versucht und das Training im Sommer reduziert – was seinem Naturell entspricht und auch wieder nicht. Denn eigentlich ist Jungk überaus ehrgeizig, doch bei Schwierigkeiten einer, der die Dinge lieber mit sich selbst ausmacht. Möglicherweise liegt darin auch das Kreuz mit dem Kreuz.

Vergangene Woche hat er sich nun von einem Spezialisten in der Berliner Charité die Facettengelenke in der Wirbelsäule anspitzen lassen – Wirkung gleich null. Und die geplante Untersuchung in Dresden, wo mittels CT (Computertomografie) oder MRT (Magnetresonanztomografie) feinste Strukturen des Körperinneren sichtbar gemacht werden sollten, fiel wegen Terminproblemen aus. Ein Skeletonprofi ist eben kein Fußball- oder Tennisspieler.

„Ich fühle mich alleingelassen. Und es macht mich mental fertig, dass ich von Woche zu Woche nur noch mit Schmerzen durchkomme“, klagt Jungk – wohlwissend, dass er sich konkret bei keinem beschweren kann. „Viele Menschen machen sich extrem viele Gedanken, kriegen aber keine Lösung hin. Mein Physiotherapeut, der mich fast täglich behandelt, verzweifelt so langsam an mir“, sagt der WM-Vierte des Vorjahres. Sinnvolles Training – effektiv und formaufbauend statt maximal formerhaltend – ist derzeit unmöglich. Fünf Kilogramm liegt er bereits unter seinem Wettkampfgewicht. „Ich bin mit meiner körperlichen Substanz am Ende und brauche jetzt nicht nur ein Wort, sondern einen Plan. Jemanden, der sagt, so und so wird das gemacht. Sonst geht die Sache nach hinten los“, sagt Jungk, der inzwischen sein großes Ziel in Gefahr sieht: Olympia 2018.

Am Beispiel seines bobfahrenden Kumpels Francesco Friedrich kann er schließlich genau verfolgen, wie das mit der öffentlichen Wahrnehmung ist. Selbst drei WM-Titel in Folge reichen ihm nicht, um das Sotschi-Debakel vergessen zu machen. Friedrich belegte damals im Zweierbob als bester Deutscher den achten Platz. Also schlussfolgert Jungk: „Wenn ich dieses Jahr bei der WM Dritter werde und dann bei Olympia Vierter, interessiert das niemanden. Ich will bei Olympia nicht nur dabei sein, ich will angreifen und unbedingt eine Medaille gewinnen.“ Auch deshalb muss dringend eine Entscheidung her, notfalls würde Jungk die vorolympische Saison vorzeitig abbrechen.

Nur eine Absage für Altenberg schließt er aus. „Das ist mein Heimrennen“, sagt er und erzählt von seinem Fanklub, der mit rund 120 Leuten kommt. „Insofern muss ich fahren. Das ist Pflicht und der Spaßfaktor auch ein ganz anderer, als wenn ich bei minus neun, zehn Grad in Lake Placid am Start stehe und kein Schwein zuschaut“, meint der gebürtige Zschopauer, der tatsächlich in sich gekehrt und verschlossen wirkt – jedenfalls auf den ersten Blick.

Klare Worte und eine feste Meinung schließt das nicht aus. Selbst zum McLaren-Report, der Russland massive Dopingvergehen vorwirft, äußert sich Jungk erstaunlich offen. Dass mit Tretjakow der erste Skeletonfahrer gesperrt ist, hält er für das definitiv richtige Zeichen. „Aber es darf nicht nur beim Verdacht bleiben, es müssen Beweise erbracht werden. Denn bisher gibt es keinen einzigen positiven Dopingtest, das muss man auch sagen“, erklärt er.

Im Hinblick auf Olympia sind das nicht die besten Vorzeichen, weder die Sache mit dem Doping noch das Rückenproblem. Doch Jungk gibt sich zweckoptimistisch. „Das Gute ist“, findet er, „es kann nicht noch schlechter werden.“

