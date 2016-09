Das Kreuz mit dem Häkchen Im Tschechischen bekommen Buchstaben oft einen „Hacek“ drüber. Nur weiß bei der Bahn niemand, wo der hingehört.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hier am Bahnhof Schöna wäre der Haken überm C angebracht. © Kristin Richter Hier am Bahnhof Schöna wäre der Haken überm C angebracht.

: Hier hat das C zwar einen Haken, ist aber trotzdem falsch.

Auf den S-Bahnhöfen in Schöna und Schmilka weisen zahlreiche Schilder den Weg Richtung Tschechien. Daran hatte sich auch Urlauber Werner Pöllmann aus Markneukirchen orientiert. Dabei ist ihm allerdings etwas aufgefallen, was bisher niemanden gestört hat. Die Hinweisschilder haben alle Rechtschreibfehler. Es geht um den in slawischen Sprachen sehr verbreiteten „Hacek“, das Häkchen.

„Auf dem Haltepunkt Schmilka-Hirschmühle steht beispielsweise CR ohne Häkchen über dem C“, erklärt Pöllmann. Nur mit dem Häkchen wird der Laut „tsch“ gebildet. Ohne würde es wie ein Zett gesprochen. „Das CR soll aber die Abkürzung für Ceska republika sein. Das wäre aber eindeutig der Laut ,tsch‘ wie Tschechien“, erläutert Pöllmann. Ein Häkchen wäre zwingend.

Dabei ist es aber nicht so, dass es keine Schilder mit dem Häkchen an den Haltepunkten in Schmilka und Schöna gibt. Doch die scheinen etwas willkürlich gesetzt. Zum Beispiel ist eines über dem C bei der Abkürzung CZ angebracht. „Da gehört es aber nicht hin“, sagt Pöllmann. Denn CZ ist die internationale Abkürzung für Tschechien, das englische „Czech republic“. Im Englischen ist aber kein Häkchen nötig, um den richtigen Laut zu bilden. „Ist es Höflichkeit oder Gleichgültigkeit, wenn man deutsche Namen vermeidet, aber gleichzeitig die slawischen verunstaltet?“, fragt Werner Pöllmann. Mit etwas mehr Mühe würde man bei den gastfreundlichen Nachbarn nicht nur Türen, sondern auch die Herzen öffnen, ist er überzeugt.

