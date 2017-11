Das kostspielige Erbe So einzigartig der Geschützturm an der Jägerkaserne auch ist. Der Fund wird teuer für die Stadt Görlitz.

Der Erhalt des in Görlitz gefundenen historischen Geschützturms an der Jägerkaserne droht für die Stadt kostspielig zu werden. © dpa

Görlitz. Auch vor den Stadträten des Technischen Ausschusses war Thomas von Westfalen noch die Begeisterung über den Fund anzumerken. Der Abteilungsleiter im Dresdner Landesamt für Archäologie stellte am Mittwoch den Räten den Geschützturm vor, der bei den Bauarbeiten für die Sporthalle an der Jägerkaserne gefunden wurde. „Er ist so gut erhalten, wie es nicht zu erwarten war“, schilderte der Archäologe. Und in Sachsen gebe es kein zweites Beispiel für einen solchen Turm.

Nach Erkenntnissen der Wissenschaftler ist er um 1500 erbaut worden, direkt vor die Stadtmauer – nur über einen Steg mit ihr verbunden. Er diente zum Feuer auf angrenzende Truppen. Als die Stadtmauer unter Demiani um 1850 niedergerissen wurde, um der Stadt Möglichkeiten der Entwicklung einzuräumen, wurden zwar auch an dieser Stelle die Verteidigungsanlagen „entsorgt“. Nicht zuletzt, um Baumaterial zu bekommen. Aber der Geschützturm blieb erhalten. Für Westfalen ein klares Indiz dafür, dass die Görlitzer von damals den Turm erhalten wollten. Und damit aus seiner Sicht auch eine Verpflichtung an die heutige Verwaltung, alles zu tun, um das Bauwerk für die Zukunft zu sichern.

Doch das ist schwerer, als schnell gesagt. Denn der Turm beeinträchtigt die bisherigen Pläne für den Bau der Sporthalle an der Jägerkaserne. Zwar können die derzeit laufenden Arbeiten fortgesetzt werden, erklärt Bürgermeister Michael Wieler. Insofern würden sich die Arbeiten auch nicht verzögern. Aber an der Stelle des Turmes waren eigentlich Parkplätze vorgesehen. Wieler brachte schon vor Wochen die Idee eines Parkdecks zur Sprache. Vor dem Ausschuss machte er keine weiteren Aussagen zum Vorgehen der Stadt, gegenüber der SZ erklärte er, dass es „eine besprochene Grundvariante“ gebe, „deren Verwirklichung nun vom Planer in technischer und statischer Hinsicht durchdacht wird. Eine verbindliche Variantendiskussion kann auf dieser Basis stattfinden.“

Wieler bekannte sich vor dem Technischen Ausschuss aber zur Verantwortung der Stadt gegenüber ihrem historischen Erbe. „Der Turm sei ein Ort, mit dem man Görlitzer und Touristen auf besondere Weise die Stadtbefestigung ins Bewusstsein rufen könne. Denn der Turm ist kein beliebiges Stück, sondern ein Solitär.“ Allerdings hat die Stadt schon Mühe, die bislang bekannten Überreste der Stadtmauer, in Schuss zu halten. So wird am Fuße der Peterskirche die Stadtmauer notdürftig stabilisiert, weil das Geld zu deren Sanierung fehlt. Auch der Nikolaiturm harrt einer Wiederherstellung, zumindest der Fassade. Und genügend Kapazitäten, den Turm regelmäßig für Besucher zu öffnen, hat das städtische Museum auch nicht.

