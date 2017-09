Das kosten Tickets für die WM in Russland

Der Verkauf für die WM in Russland 2018 hat begonnen. © dpa

Neun Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat der Ticket-Vorverkauf begonnen. Fans können seit Donnerstag in einem mehrstufigen Verfahren Anträge für den Kauf von einem oder mehreren Tickets stellen, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

Die Karten kosten zwischen 105 US-Dollar (knapp 90 Euro) und 1 100 Dollar (920 Euro). Fans brauchen für den Kauf eine sogenannte Fan-ID, mit dem Russland vor allem die Sicherheit rund um das Turnier stärken will. Nur wer neben einem Ticket dieses Dokument vorzeigt, wird am Ende auch zum Spiel ins Stadion gelassen.

Die WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland statt. Titelverteidiger Deutschland kann das WM-Direktticket im nächsten Quali-Spiel am 5. Oktober in Nordirland schon mit einem Unentschieden perfekt machen. (dpa)

›› Zum Ticket-Portal der Fifa

›› Exakte Preisliste in US-Dollar

›› Mehr zur Fan-ID

zur Startseite