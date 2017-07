„Das Klinkenputzen zahlt sich nun aus“ 2017 könnte erneut ein Rekordjahr für die Sachsenarena werden. Bis dahin war es ein weiter Weg, sagt der Betreiber.

zurück Bild 1 von 6 weiter Der Kaiser zieht immer. Im Januar überraschte er aber sogar die FVG. Mit 4 000 Besuchern hatte jedenfalls auch die Geschäftsführung des Hallenbetreibers nicht gerechnet. © PR/T. Kretschmer Der Kaiser zieht immer. Im Januar überraschte er aber sogar die FVG. Mit 4 000 Besuchern hatte jedenfalls auch die Geschäftsführung des Hallenbetreibers nicht gerechnet.

Spitzenreiter im ersten Halbjahr 2017: Panik-Rocker Udo Lindenbergs Auftritt lockte 7 700 Besucher in die Arena. Längst gibt es in Riesa nicht mehr nur Schlager zu hören.

Otto Waalkes ist einer der Hochkaräter in der zweiten Jahreshälfte: Mehr als 2 000 Besucher erwartet die FVG zum Auftritt des wohl berühmtesten Ostfriesen Mitte September.

Das Darts-Wochenende in der Sachsenarena war schon im vergangenen Jahr bestens besucht. Die 12 000-Besucher-Marke könnte schon in diesem Jahr geknackt werden.

Kathleen Kießling ist seit Januar 2012 Geschäftsführerin der FVG. Das Team bekomme immer wieder lobende Worte von den Agenturen, sagt sie.

Reiner Striegler ist seit März 2012 Prokurist der FVG. Die Arena sei ein Alleinstellungsmerkmal für eine Stadt in der Größe Riesas, betont er.

Das Jahr hat für die Arena bereits stark begonnen, es gab mehr Besucher als in der ersten Hälfte von 2016. Purzelt jetzt schon wieder ein Besucherrekord?

Reiner Striegler : Das Jahr 2017 ist gut gestartet. Dennoch ist es zu früh, eine genaue Prognose zu treffen. Wir gehen aber davon aus, nicht viel schlechter abzuschneiden, als im Vorjahr.

Mittlerweile ist das aber mehr als eine Momentaufnahme, die Besucherzahlen sind zuletzt regelmäßig gestiegen ...

Striegler: Richtig. Seit 2012 sind wir nun in verantwortlicher Position für die FVG tätig. Bereits 2013 konnte der Besucherschnitt im Vergleich zu den Jahren davor erheblich verbessert werden. Nach einem minimalen Rückgang 2014, kristallisierten sich in den vergangenen zwei Jahren jeweils sehr gute Ergebnisse heraus, was uns und unser Team in der täglichen Arbeit bestätigt.

Was ist der Grund für diesen Trend?

Kathleen Kießling: Wir sind, nachdem wir die Geschäftsleitung der FVG übernommen haben, von Veranstalter zu Veranstalter gefahren, haben viel Klinken geputzt und für den Standort Riesa geworben. Das zahlt sich nun aus. Es ist in Riesa nicht einfach, mit anderen mitteldeutschen Eventzentren wie Leipzig, Chemnitz, Erfurt oder Magdeburg zu konkurrieren. Dennoch beweisen die Rankings der Vorjahre, dass wir uns hervorragend etabliert haben. Mit jeder toll besuchten Veranstaltung wächst natürlich auch der Image-Faktor der Halle.

Lindenberg, Otto, Freiwild – ich habe den Eindruck, dass zuletzt mehr „Hochkaräter“ auch abseits des Schlagers auftreten. Gab es in der Hinsicht einen Strategiewechsel?

Striegler: Klar hat Riesa lange der Makel der „Schlager-Arena“ angehaftet. Dennoch freuen wir uns auch weiterhin über jede Veranstaltung aus diesem Genre, denn diese laufen seit Jahren gewohnt gut, nehmen wir 2017 nur mal Florian Silbereisen, Roland Kaiser oder Andrea Berg.

Kießling: Aber Sie haben schon recht. Wir wollen ein breites Spektrum präsentieren. Wir sind aber immer davon abhängig, welche Künstler gerade touren und wie der Markttrend ist. Unser Team bespricht dabei intensiv mit den Agenturen, was nach Riesa passt und was hier vielleicht sogar besser läuft als anderswo. Und dann können wir immer noch mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und der flexiblen Halle werben.

Laufen Konzerte den Sportveranstaltungen den Rang ab?

Kießling: Nein, das nicht. Wir haben da ein gutes Gleichgewicht. Die Super Enduro WM, das Tractor Pulling, die Cheerleading- und Tanzmeisterschaften oder auch die International Darts Open sind Besuchermagnete. Dass wir fast alle diese Veranstaltungen auch schon für 2018 hier binden konnten, zeigt doch, dass der Sport ein wichtiges Standbein bleibt.

Ein paar Knaller sind auch in der zweiten Jahreshälfte dabei. Wo rechnen Sie mit besonders vielen Besuchern?

Striegler: Otto wird mehr als 2 000 Besucher in die Arena locken. Für das Konzert von Ina Müller sind bereits über 4 000 Karten weg. Stahlzeit läuft auch positiv an, die zwei Auftritte der Comedians „Elsterglanz“ im Dezember sind ausverkauft. Bei den International Darts Open erhoffen wir uns, den Besucherrekord von 12 000 noch einmal zu steigern. Aber wir dürfen auch die vergleichsweise „kleinen“ Veranstaltungen nicht vergessen – nehmen wir nur unsere Erfolgsreihe „Live vom Balkon“, die für tolle handgemachte Livemusik steht und immer gut angenommen wird.

Von wo kommen eigentlich die Arena-Besucher?

Kießling: Bei großen Sportveranstaltungen wie Super Enduro oder Tractor Pulling zieht es auch schon mal einen Hamburger, Düsseldorfer oder Münchener in die Elbestadt. Aber generell können wir unser Einzugsgebiet auf das nähere Umland abgrenzen, wozu im Norden der südliche Bereich Brandenburgs bis Finsterwalde gehört. In Sachsen geht es westlich bis Grimma, südlich bis Mittweida/Hainichen, östlich bis Königsbrück und im Südosten sogar bis Dresden. Erstaunlicherweise zieht es auch viele Besucher aus der Landeshauptstadt zu unseren Veranstaltungen. Vermutlich, weil Dresden eine Halle dieser Größenordnung nicht zu bieten hat.

Gab es in diesem Jahr Veranstaltungen, deren Besucherzahlen selbst Sie überrascht haben?

Striegler: Bei Roland Kaiser hätten wir nicht mit 4 000 Besuchern gerechnet. Hier hat der Veranstalter auch mehrfach die Kapazität erhöht. Ebenso war es für uns erstaunlich, wie schnell und ohne großen Werbeaufwand sich in diesem Jahr das Cheerleading verkauft hat. Sehr überrascht sind wir auch, welch positive Entwicklung das Tractor Pulling nach den mageren Anfangsjahren genommen hat. Dieses Jahr kamen hier 4 600 Motorsportfans.

In welchen Punkten kann die Arena noch zulegen?

Striegler: Bei aller Multifunktionalität gibt es dennoch den einen oder anderen baulichen Makel. Nehmen wir nur die sanitären Anlagen, die bei großen Veranstaltungen ab 6 000 Besuchern doch recht knapp werden. Hier sind wir stets dran, Zusatztoiletten bereitzustellen. Auch haben wir jetzt im Sommer in 3 000 neue Sitzschalen für unsere Tribünen investiert, um hier den Besucherkomfort zu verbessern. Einige Sitze waren doch schon erheblich in die Jahre gekommen.

Was passiert eigentlich während der Sommerpause in der Arena oder generell bei der FVG?

Kießling: Während der Sommerpause bereitet unser Team zuallererst intensiv das Riesaer Stadtfest vor. Ferner zeichnet sich unsere Gesellschaft für die Sommerbühnen-Veranstaltungen im Klosterinnenhof verantwortlich. Ebenso ist nun auch Zeit, weitere Projekte intensiv voranzutreiben, wie unter anderem die Vermarktung des Segmentes Tagungen und Kongresse. Und wir befinden uns derzeit auch in guten Gesprächen mit einem Messeveranstalter, um in Zukunft auch hier ein weiteres Standbein zu etablieren. Aber die Sommerzeit ist natürlich für unsere Mitarbeiter auch dazu da, Urlaub zu machen und Kraft für das zweite Halbjahr zu sammeln.

Die Fragen stellte Stefan Lehmann.

