Das kleine Paradies im Wald Die Bungalows am Waldsee Groß Düben sind seit 17 Jahren fast immer ausgebucht. Aber auch Tagesgäste kommen in das ehemalige Bergbaugebiet.

Das gemeinsame Frühstück mitten in der Natur schmeckt besonders, wenn es der Dorfladen kredenzt. © jost schmidtchen

Noch bis Ende der 1960er-Jahre wurde der Muskauer Faltenbogen für Braunkohleabbau genutzt. Heute befindet sich dort Wald, so weit das Auge reicht. Mittlerweile hat das „Trebendorfer Abbaufeld“ den Status eines Naturschutzgebiets. Aus den ausgekohlten Gruben entstanden im Laufe der Zeit Naherholungsgebiete. Einige werden touristisch genutzt, so auch die ehemalige Grube „Sophie“. Sie war die letzte bis 1957 betriebene Grube in der „Mulde D“. Erst Jahre später wurde sie aus der Bergaufsicht entlassen, unmittelbar danach touristische erschlossen. Es entstand das Naherholungsgebiet Waldsee Groß Düben.

Seit Anbeginn war die Wasserqualität sehr gut und lockte Badegäste an. Das Westufer blieb privaten Bungalowbauern vorbehalten, die hier Ferienhäuser errrichteten. Gegenüber, am Ostufer, bauten Betriebe Bungalows, in denen ihre Mitarbeiter Urlaub machen konnten. Auch die Gemeinde Groß Düben baute eine Ferienhaussiedlung. Mit dem Ende der DDR trennten sich die Betriebe von ihren Immobilien, zumeist erwarben sie Mitarbeiter für ihre private Nutzung.

Die Bungalow-Altsiedlung der Gemeinde wurde vor 17 Jahren durch Neubauten ersetzt. Seitdem ist sie fast immer ausgebucht. Martina Lysk, im Auftrag der Gemeinde für den Waldsee verantwortlich, sagt: „Die Saison beginnt in der Regel um Ostern und geht bis Ende Oktober. Urlauber kommen aus ganz Deutschland.“ Darunter seien Gäste, die früher dort gewohnt haben und Verwandte besuchen. „Viele suchen auch die Ruhe vom Alltag, die sie hier finden“, so Lysk. In dieser Woche sind es Gäste aus dem Main-Kinzig-Kreis, 40 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Sie haben die gesamte Bungalowsiedlung belegt. An den Waldsee gelockt hat die befreundeten Familien Philipp Berno, der früher in Döbern wohnte. Er ist der Neffe der Inhaberin des Dorfladens in Groß Düben. Seine Tante hat die Versorgung der weit angereisten Gäste übernommen. Diese finden das besonders schön, können sich doch alle schon zum Frühstück gemeinsam an den gedeckten Tisch setzen. Danach nutzen sie die Freizeit zum Tauchen, Radwandern und Baden. Besonders freuen sie sich auf das Strandfest am Sonnabend mit dem Beach-Volleyballturnier. Sie alle sind das erste Mal am Waldsee, loben das unkomplizierte Ambiente und würden gerne wiederkommen.

Langeweile kommt nicht auf

Auch andere Urlauber lockt seit jeher die Ruhe rund um den Waldsee, im Herbst auch der Beeren- und Pilzreichtum. Er liegt direkt an der brandenburg-sächsischen Grenze und auch die Polen ist nicht weit. Überall in der Nähe gibt es viele touristische Sehenswürdigkeiten und Erlebnisbereiche. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf. Die Kinder können ungestört spielen. Bei schönem Wetter kommen auch die Tagesgäste zum Baden. Abgeflachte Strände zum Sonnen gibt es ebenso wie Plätze im Schatten der Bäume. Wer es so bequem haben möchte wie in dieser Woche die Gäste vom Main, kann die Dienste des Hofladens ebenso in Anspruch nehmen wie die Angebote des Gasthofes Köppen.

Der Waldsee Groß Düben feiert Strandfest: 8. Juli, ab 11 Uhr, ab 20 Uhr gibt es eine große Open-Air-Strandparty.

