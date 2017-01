Das kleine Bürschel bleibt König Eric Frenzel gewinnt zum vierten Mal in Folge das Triple der Nordischen Kombinierer. Nur ein Teamkollege war dagegen.

Eric Frenzel hat bereits eine besondere Beziehung zu diesem Triple-Pokal aufgebaut. Seit 2014 hält er ihn am Ende jedes Mal in den Armen.

Der entscheidende Moment beim dritten Rennen in Seefeld: Nach zwei Millimeter-Entscheidungen im Zielsprint, die Johannes Rydzek (l.) für sich entschied, sucht Eric Frenzel (r.) im dritten Rennen die Entscheidung auf der Strecke. In diesem Moment geht er an die Spitze, gewinnt das Rennen und die Gesamtwertung.

Das war Nordische Kombination vom Feinsten. Drei Tage boten die weltbesten Protagonisten dieser schwierigen Wintersportdisziplin bei idealen Wetterbedingungen großartige Leistungen. Dass am Ende Eric Frenzel zum vierten Mal in Folge diese spektakulärste und härteste Veranstaltung in der Kombination von Skispringen und Skilanglauf gewann, war nach den ersten beiden Tagen nicht vorauszusehen.

Sein großer Konkurrent, Teamkollege Johannes Rydzek, hatte am Freitag und am Sonnabend das bessere Ende für sich, wenn auch nur mit knappen Vorsprung. Zum gestrigen Finaltag lief das Springen mit zwei Wertungsdurchgängen zunächst ebenfalls für den Herausforderer des Seriensiegers aus dem Erzgebirge. Rydzek ging als Erster auf die 15-km-Strecke, Frenzel folgte als Vierter mit einem Rückstand von 20 Sekunden. Doch nach 7,5 Kilometern hatte der Olympiasieger vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal den Oberstdorfer eingeholt. Und in der vorletzten Runde startete er seine Attacke, der Rydzek nichts entgegenzusetzen hatte.

Eine reine Willensleistung

„Ich bin begeistert. Es ist unglaublich, woher das kleine Bürschel die Kraft nimmt“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach der phänomenalen Vorstellung seines Superstars. „Das war heute eine reine Willensleistung vom Eric gegen einen im Laufen ja auch sehr starken Johannes. Es ist beeindruckend, wie er sich in solchen Situationen fokussieren kann“, erklärte der 53 Jahre alte Erfolgscoach, der einst selbst Kombinationsweltmeister war.

Frenzel, der an den drei Wettkampftagen enthusiastisch angefeuert wurde von 120 Fans aus seiner Heimat, darunter seine Frau Laura mit den Kindern Leopold und Philipp, verbarg nach dem Zieleinlauf seinen Kopf hinter beiden Händen, musste sich wohl erst mal sammeln. „Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie das alles so funktioniert hat“, sagte er fast eine Stunde später. Eine Erklärung für seine erfolgreiche Aufholjagd sah er in seiner Erfahrung: „Ich habe in Seefeld schon aus allen Positionen gewonnen – von vorn, von hinten, im Spurt. So etwas setzt sich bestimmt bei den Gegnern fest.“ Als Frenzel zum entscheidenden Angriff an der steilsten Steigung der Strecke ansetzte, war Rydzek sogleich anzusehen, dass er sich geschlagen gab. „Eric hat ein wahnsinniges Rennen gemacht. Da konnte ich nicht mehr mithalten“, sagte der 25-jährige Bayer.

Zunächst tief enttäuscht an seinem Bezwinger wortlos vorbeigehend, gratulierte er dann dem alten und neuen Triple-König und konnte sich ebenfalls freuen über ein sehr erfolgreiches Wochenende.

Ein neuer Kircheisen

Etwas im Hintergrund der beispiellosen Siegesserie hat sich im deutschen Kombinierer-Team noch eine weitere sensationelle Entwicklung vollzogen. Björn Kircheisen, der in den vergangenen zwei Jahren im sportlichen Mittelmaß des Weltcupfeldes verschwunden war, ist ins Spitzenfeld zurückgekehrt. „Ich bin wieder richtig begeistert bei der Sache. Ich fühle mich wohl und bin konkurrenzfähig“, sagte der 33-Jährige nach seinem Triple-Auftritt, den er gestern mit Platz zehn beendete.

Es sei unglaublich, welche Wandlung bei „Kirche“ stattgefunden habe, erklärte Weinbuch. „Das habe ich nicht für möglich gehalten“, gestand der 53 Jahre alte Erfolgscoach. Nach den Plätzen 23 und 27 im Gesamtweltcup 2015 und 2016 hat sich Kircheisen, der aus Johanngeorgenstadt kommt und seit Längerem in Aschau im Chiemgau lebt, derzeit als Fünfter eingerichtet. „Ihm ist nach dem letzten Winter bewusst geworden, dass er etwas ändern muss, wenn er sich gegen die jungen nachdrängenden Sportler weiter behaupten will“, erklärte der Bundestrainer. Und diese Veränderungen hat Kircheisen mit größter Konsequenz umgesetzt: Er hat sein komplettes Skimaterial ausgetauscht, und er hat seit September vier Kilogramm abgenommen.

„Es war schon ein großes Risiko und hätte auch nach hinten losgehen können“, meinte Kircheisen. „Aber mir blieb nichts anderes übrig. Entweder mache ich es richtig oder gar nicht – halbe Sachen sind nicht mein Ding. Und mit Mittelklasse will ich mich nicht zufriedengeben“, erzählte er.

Knapp eine Minute hinter Kircheisen kam gestern Terence Weber als Elfter ins Ziel, ein ausgezeichnetes Resultat für den 20-jährigen Erzgebirger vom SSV Geyer. „Ich hoffe und warte schon lange, dass er im Laufen Fortschritte zeigt, denn im Springen ist er überragend“, sagte Weinbuch. Der Bundestrainer ließ zudem anklingen, dass Weber in den nächsten Wochen einen weiteren Leistungsschub nachweisen kann, denn dann sei der junge Mann sogar ein Kandidat für die Weltmeisterschaften Ende Februar in Lahti.

