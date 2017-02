Das Kinderland wird 50 Zum Geburtstag will die Einrichtung ihre Geschichte aufarbeiten – und sucht dafür Zeitzeugen.

Wie auf diesem Foto sah es in den 90er-Jahren in der heutigen Kita Kinderland aus. Insbesondere aus der Anfangszeit gibt es derzeit nur wenig Bildmaterial. Die Einrichtung hofft deshalb auf ehemalige Eltern, Kita-Kinder und Erzieher. © privat

Das Gebäude hat etwas mehr Farbe bekommen, so viel steht fest. Als die heutige Kita an der Geraer Straße in Weida im März 1967 öffnete – damals noch kombiniert als Kindergarten und Kinderkrippe – da war sie noch in nüchternem Grau gehalten. Der Grundriss des Gebäudes ist in all den Jahren gleich geblieben, sagt Grit Springstein. Sie ist die dienstälteste Kollegin in der Kita Kinderland, fing hier vor fast 15 Jahren als Erzieherin an. Getan hat sich seitdem allerdings doch so manches. Auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto des Hauses zeigt sie, was sich auf dem Gelände mittlerweile verändert hat: Die Duschen auf dem Grundstück gibt es mittlerweile nicht mehr, und an den Außenwänden sind heute Fluchttreppen angebracht. Auch den Bäumen rings um das Gebäude ist anzusehen, dass viel Zeit vergangen ist. Die Einrichtung, die heute vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, dürfte wohl eine der ältesten im Stadtteil Weida sein. „Weida wurde ja im Grunde aus dem Boden gestampft“, sagt Grit Springstein. Und das Kinderland sei schon sehr früh da gewesen, als ringsherum noch so manche grüne Wiese zu sehen war.

Fotos und Berichte gesucht

Das Kita-Gebäude selbst sei um die Jahrtausendwende umfassend saniert und renoviert worden, weiß Chefin Angelika Wilhelm. „Andere Kitas hatten nicht so viel Glück.“ Auch sonst hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert: Die Grünflächen sind gewachsen, der Hof umgestaltet und neue Klettergeräte hinzugekommen. 2006 übernahm das Deutsche Rote Kreuz die Kita. Seit 2014 ist das Kinderland außerdem eine integrative Einrichtung, in der Kinder mit besonderem Förderbedarf betreut werden können. Aktuell arbeiten hier 14 Erzieherinnen, die Kita bietet bis zu 122 Plätze. Der Verteilungsschlüssel war nicht immer so günstig, erinnert sich Grit Springstein. „Ich kenne Kolleginnen, die haben früher noch mit 32er-Gruppen gearbeitet.“

Die Vergangenheit soll auch im März eine Rolle spielen, wenn der Kindergarten offiziell sein Jubiläum feiert. In mehreren dicken Aktenordnern haben Angelika Wilhelm und ihre Kolleginnen die Geschichte der Kita Kinderland dokumentiert – jedenfalls, soweit das möglich ist. „Wir sind ein junges Kollegium, im Durchschnitt vielleicht 30 Jahre alt.“ Da fehle es natürlich ein Stück weit an Erinnerungen, vor allem was die ersten Jahrzehnte der Einrichtung angeht. In diesem Punkt hoffen die Erzieherinnen jetzt auf viele Unterstützer. „Wir würden gerne in unserer Festwoche auch eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Kita zeigen.“

Deshalb suchen Angelika Wilhelm und ihre Kolleginnen jetzt Zeitzeugen, die aus ihrer Zeit im Kinderland berichten, Fotos oder vielleicht sogar Mal- und Bastelwerke bereitstellen. „Außerdem würden uns Erfahrungsberichte von ehemaligen Kollegen sehr interessieren“, ergänzt die Kita-Leiterin. Ehemalige Kita-Kinder, Eltern oder Mitarbeiter könnten sich entweder direkt in der Einrichtung an der Geraer Straße melden oder einfach anrufen.

Programm zum 50.

Mittwoch, 15. März: Alle ehemaligen Mitarbeiter sind ab 15 Uhr zum Kaffeeklatsch in die Kita eingeladen.

Sonnabend, 18. März: Von 10 bis 15 Uhr findet in der Einrichtung ein Tag der offenen Tür für alle Neugierigen sowie für ehemalige und aktuelle „Kinderländer“ statt.

Zeitzeugen, die Material für den Tag der offenen Tür beisteuern können, melden sich bitte am besten unter der Telefonnummer 03525 740443.

