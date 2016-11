Das Kiez will weiter investieren Am Braunsteich in Weißwasser wird auch im Winter gearbeitet. Für einen Spielplatz braucht es aber Geld von der Stadt.

Wenn der Stadtrat den Geldern für das Kiez zustimmt, kann das Team von Marcel Proske mit dem Abriss der Tischtennishalle beginnen. Foto: Joachim Rehle

Etwa 75 000 bis 80 000 Euro sind in diesem Jahr im Kindererholungszentrums „Am Braunsteich“ (Kiez) in Weißwasser investiert worden. Im kommenden Jahr soll der Betrag sogar doppelt so hoch sein. Das kündigt Geschäftsführer Marcel Proske im Gespräch mit der SZ an. Damit will der Kiez-Chef die positive Entwicklung des vergangenen Jahres fortsetzen, die sich unter anderem in gestiegenen Übernachtungszahlen zeigt. Mit dem Abriss der Tischtennishalle und der Schaffung eines neuen Spielplatzes ist das nächste Projekt dabei schon in der Vorbereitung. Um die dafür notwendigen Fördermittel beantragen zu können, braucht das Kiez aber noch eine Finanzspritze der Stadt Weißwasser. Über diese entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch. Aktuell ist man im Kiez aber auch nicht untätig. So werden beispielsweise auf dem ganzen Gelände neue Bäume gepflanzt.

„Es war ein gutes Jahr für das Kiez“, sagt Marcel Proske. Der Grund für das positive Fazit sind vor allem die Übernachtungszahlen. Dabei habe man mit rund 17 100 eine Punktlandung hingelegt. Geplant gewesen ist nämlich eine Größenordnung von 17 000 bis 17 500 Übernachtungen. In den Jahren zuvor habe der Schnitt bei etwa 14 000 gelegen. Für das nächste Jahr ist eine Steigerung auf 18 000 anvisiert, und 2018 soll dann die 20 000er-Marke geknackt werden. Das ist zumindest die Zielvorstellung von Marcel Proske. Zum Vergleich: Der Bärwalder See hat laut dem Kiez-Chef 18 000 Übernachtungen verzeichnet. Aus dem neuen Betreiberkonzept, das in diesem Jahr erarbeitet worden ist, geht hervor, dass perspektivisch auch Zahlen von 22 000 bis 23 000 Übernachtungen mit der Größe des Personals und der Infrastruktur machbar seien. Durch das verstärkte Marketing – es sind zum Beispiel alle Schulen in Berlin und Brandenburg angeschrieben worden – hat das Kiez auch neue Stammkunden gefunden. Unter den Lehrern habe sich bereits rumgesprochen, dass das Angebot und das Preis-Leistungs-Verhältnis in Weißwasser passen. So gebe es schon jetzt Wochen im nächsten Jahr, in denen das Kiez ausgebucht ist. Auch wirtschaftlich scheint das Kindererholungszentrum gut aufgestellt zu sein. „Alle Altschulden sind abgebaut und die Finanzierungsverträge laufen nächstes Jahr aus“, sagt Marcel Proske. Das gibt Spielraum für weitere Investitionen.

„Wir haben die hausinternen Hausaufgaben gemacht, das Kiez stabilisiert und gerettet. Jetzt braucht es die Unterstützung vom Landesverband der Kieze und dem Landkreis“, so Marcel Proske weiter. Denn auf dem Gelände hat der Geschäftsführer mit seinem Team noch viel vor. Das größte Projekt ist dabei der neue Spielplatz am Standort der jetzigen Tischtennishalle. Diese soll im Frühjahr abgerissen werden und die Tische in einen benachbarten Bungalow umziehen. Im zweiten Bauabschnitt, der dann für 2018 geplant ist, soll aus dem jetzigen Kletterpfad, der sich direkt daneben befindet, ein Niedrigseilgarten werden. Aber auch sonst ist Einiges geplant. So soll im Bettenhaus eine Notbeleuchtungsanlage installiert, der Bereich vor dem Gebäude neu gepflastert und auf dem Dach des Dusch- und Waschhauses eine Solaranlage installiert werden. Am Schwimmbad, das in diesem Jahr für 55 000 Euro saniert worden ist, soll die Wasseraufbereitungsanlage und die übrige Technik ebenfalls erneuert werden. Die Kosten hierfür werden sich zwischen 20 000 Euro und 30 000 Euro bewegen, schätzt Marcel Proske. Die entsprechenden Fördermittelanträge seien bereits gestellt. 2018 soll dann noch eine neue Heizungsanlage im Bettenhaus installiert werden.

Aktuell sind die Mitarbeiter aber dabei, rund 150 Bäume auf dem Gelände zu pflanzen, die Vattenfall gesponsort hat. Zuvor sind einige Bäume gefällt worden, die als Brennholz für Lagerfeuer dienen werden. Außerdem haben Wildschweine einige Teile des Geländes umgewühlt. Diese Grünflächen müssen nun erneuert werden.

