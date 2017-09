Das jüngste Team der Liga Die Handball-Damen der HSG RIO starten in die Mitteldeutsche Oberliga. Zehn Spielerinnen sind 21 und jünger.

Carmen Schneider ist mit 32 Jahren die Erfahrenste – und wird den Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz morgen zum Auftakt der Mitteldeutschen Handball-Oberliga fehlen. Denn: Sie muss noch eine umstrittene Sperre von vier Spielen aus der Vorsaison absitzen. Was bedeutet: Die RIO-Damen schicken beim Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des HC Rödertal ein Team mit einem Altersdurchschnitt von 23,3 Jahren aufs Parkett. Zum Kader der 16 Spielerinnen gehören sage und schreibe zehn, die 21 und jünger sind.

Und doch ist den Riesa/Oschatzerinnen als Aufsteiger in die MHOL nicht bange. „Unser Ziel ist ganz klar, im Kampf gegen den Abstieg zu bestehen“, sagt Trainer Heiko Loose. „Ich traue das dem Kader zu“, ergänzt er. Natürlich werde es sehr schwer, zumal es in diesem Jahr wegen der Reduzierung der MHL ab kommender Saison gleich vier Absteiger geben wird. Aber die Leistungen und Ergebnisse der Vorbereitung stimmen die Spielgemeinschaft und auch die Fans optimistisch.

Seit Anfang Juni schon laufen die Planungen für das „Abenteuer MHOL“. Erfahrungen mit der Liga gibt es so gut wie keine. Eine Ausnahme: Anja Drechsler. Die 19-Jährige wechselte Anfang August zur HSG, nachdem sie 2013 zum Sportgymnasium nach Erfurt gegangen war. Seitdem sammelte sie beim Thüringer HC Erfahrungen in der Jugendbundesliga und eben in der Mitteldeutschen Handball-Liga. Anja Drechsler soll insbesondere am Kreis die Lücke füllen, die Sally Witecy wegen einer längeren Verletzungspause hinterlässt. Zu den RIO-Damen kam sie eher durch Zufall. Um vor dem Studium noch praktische Erfahrungen sammeln zu können, arbeitet sie beim Oschatzer DRK und rief dann beim Aufsteiger an. „Nach dem ersten Training waren sich dann beide Seiten einig“, heißt es bei der HSG.

Auch die beiden weiteren Neuzugänge passen ins HSG-System. Josephine Hessel (20) hat ihre Handball-Wurzeln beim SHV Oschatz, wechselte nach dessen Auflösung zum BSV Sachsen Zwickau in die 2. Bundesliga. Nach Beendigung der Schulzeit zog es sie jetzt wieder in die Heimat. „Dass die Frauen in die Mitteldeutsche Oberliga aufgestiegen sind, kam mir sehr gelegen.“

Torfrau Lisa Zimmermann wiederum half bereits in der Vorsaison mehrmals aus. Sie durchlief mehre Nachwuchsmannschaften beim HC Leipzig und gehörte zeitweise auch zum Juniorteam in der 3. Liga. Nach Stationen bei Aufbau Altenburg, SHV Oschatz und SC Markranstädt ist die 26-Jährige nun Teil der HSG-Familie. Sie sagt: ,,Ich möchte trotz meiner beruflichen Belastung Spaß beim Handball spielen haben, allerdings ist es mir genauso wichtig, in der Nähe meiner Familie zu sein. Bei der HSG sind noch viele Spielerinnen aus dem früheren SHV-Team. Wir waren schon damals eine tolle Mannschaft. Diese Umstände und das großartige Klima im Team haben mich überzeugt.“

Trainer Heiko Loose ist derweil schon mit Analysen der Kontrahenten beschäftigt. „Es wird für uns sehr weite Reisen geben“, sagt er schmunzelnd. Nach Niederndodeleben in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Die dortige Halle kenne er zwar nicht, wohl aber die TSV-Mannschaft. Beim Salzlandcup in Staßfurt vor knapp drei Wochen gewann die HSG in der Vorrunde gegen die Niederndodelebener. Ein gutes Omen?

Heiko Loose will mit seinen Spielerinnen um jeden Punkt kämpfen, vielleicht auch diesem oder jenem Favoriten ein Bein stellen. Zählen können die RIO-Damen auf jeden Fall auf eine große Fan-Schar. Sieben Saison-Heimspiele finden in Riesa statt, das benachbarte Oschatz wird wegen Bauarbeiten am Parkett „nur“ drei sehen. Doch der Spielort spiele keine Rolle, glaubt Heiko Loose. Da die Spieltage als Doppelveranstaltung mit dem Spiel der Männer angesetzt sind, fänden erfahrungsgemäß viele Zuschauer den Weg in die jeweilige Halle. Und das „Mischpublikum“ hat letztlich schon letzte Saison sowohl die Damen als auch die Herren zum Erfolg „getrieben“.

