Das Jahr der Höhepunkte

Das Datum der Ersterwähnung am 16. März vor 790 Jahren feiert Bischofswerda. Wie, steht in einem Veranstaltungskalender, den Festkomiteechef Sascha Hache von der Stadtverwaltung am Donnerstagabend im Rathaus vorstellte. Das Heft wurde 2 500 Mal gedruckt. Im Bürger- und Tourismusbüro im Rathaus bekommen es Interessenten jetzt kostenfrei.

Gefeiert wird das ganze Jahr mit Beliebtem und Bekanntem wie den Schiebocker Tagen, einem großen Tierpark-Familienfest, Konzerten, Führungen und Wanderungen, aber auch mit Neuem oder Besonderem. So gibt es am 10. Juni die Neuauflage des wichtigsten Spiels in der Geschichte des Bischofswerdaer Fußballs zwischen Fortschritt Bischofswerda und dem BFV Dynamo oder mehrere Veranstaltungen zu Ostern, darunter ein Hoppelhasenfest für Kinder. Offiziell eröffnet wird der Reigen der über einhundert Veranstaltungen am 16. März mit einem Festakt im Rathaus.

Besonders werden soll das Festwochenende am 9. und 10. September mit Herbstmarkt, offenen Hinterhöfen und seit sieben Jahren wieder einem Umzug. Viele Schiebocker bereiten sich darauf schon vor. Umzugsmacher ist der frühere Kulturchef im Rathaus, Hartmut Schaar. (SZ/ass)

