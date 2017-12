Rückblick 2017 Das Jahr der Bären in Berlin Zwei Pandabären ziehen in den Berliner Zoo – und alle drehen durch. Ein Tier läuft ständig rückwärts. Das merkwürdige Verhalten wurde jetzt entschlüsselt.

Wenn Pandadame Meng Meng (l.) nicht gerade sitzt und isst (40 Kilo Bambus pro Tag!) , hat sie eine Marotte: Sie läuft gern rückwärts. Der Zoo hofft bald auf Nachwuchs. © dpa

Das kollektive Panda-Fieber ist im Sommer in der Hauptstadt ausgebrochen. Zur Eröffnung der großzügigen Anlage für die aus China eingeflogenen Riesenpandas Meng Meng („Träumchen“) und Jiao Qing („Schätzchen“) Anfang Juli kam Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich – und auch Chinas Staatspräsident Xi Jingping nahm die beiden knuddeligen Neuankömmlinge im Berliner Zoo sogleich als völkerverbindende Aushängeschilder in die Pflicht: „Ich bin überzeugt, dass diese beiden neue Botschafter unserer Freundschaft werden können“, sagte er.

Die beiden Bären aus einer chinesischen Zuchtstation sind eine Leihgabe für 15 Jahre. Eine Million US-Dollar pro Jahr zahlt der Zoo für sie. Er ist damit jetzt der einzige Tierpark in Deutschland, der die seltenen Bären hält. Die Investition dürfte sich lohnen. Seit dem großen Hype um den Eisbär Knut 2007 war der Zoo im westlichen Zentrum Berlins nicht mehr so oft in den Schlagzeilen. Hunderttausende wollten die beiden Pandas in ihrer knapp zehn Millionen Euro teuren Anlage sehen. Auch das richtige Futter lässt sich der Zoo so einiges kosten – Pandas fressen so gut wie nichts anderes als Bambus, ein Tier vertilgt bis zu 40 Kilo davon. Pro Tag.

In der Öffentlichkeit wurde Meng Meng Monate nach dem Einzug zum Sorgenkind. Der Grund: Die Pandabärin legte in ihrem Gehege häufig den Rückwärtsgang ein, stieß mit dem Hinterteil an die Scheiben und erkundete ihr Gehege wochenlang nur rudimentär. Der Zoo rätselte über die Ursachen für das Verhalten. Eingewöhnungsschwierigkeiten oder die Auswirkungen der „Panda-Pubertät“ wurden unter anderem gemutmaßt.

Rückwärtsgang löst Reaktion aus

Auch Tierschützer rief das Rückwärtslaufen der Pandadame mit den schwarzen Puschelohren auf den Plan. Meng Meng bringe zum Ausdruck, dass sie erheblich leidet, hieß es etwa. Es wurde gemutmaßt, dass die Haltungsbedingungen nicht den artgemäßen Bedürfnissen gerecht würden. Andere sahen eine Stereotypie, eine wiederholte, ziellose Handlung. Beim Zoo hielt man die Kritik für voreilig und ungerechtfertigt. Inzwischen glaubt der Zoo, das Verhalten seiner Pandadame entschlüsselt zu haben. „Meng Meng ist sehr menschenaffin und hat gelernt, dass sie durch ihren Rückwärtsgang bei den Menschen eine Reaktion auslösen kann, bei der sich für sie in der Regel etwas zum Positiven verändert.“ Dann gehe der Schieber auf, der Bambus werde gewechselt, der Pfleger schenke ihr Aufmerksamkeit.

Nach Rücksprache mit Experten habe man ein „Programm zur Verhaltensanreicherung“ initiiert, das schon erste Früchte trage. Zum Beispiel wird der Panda-Dame nun Futter zu unterschiedlichen Zeiten gegeben. Meng Meng laufe inzwischen viel weniger rückwärts und habe ihre gesamte Außenanlage „in Beschlag genommen“, hieß es. Sie sei viel häufiger an ihrem Wasserlauf und ihrer Höhle zu sehen.

Die beiden tapsigen Bären leben in getrennten Gehegen. Denn Pandas sind Einzelgänger und mögen sich die meiste Zeit nicht riechen. Nur an wenigen Tages im Jahr ist es anders: zur Paarungszeit. Wann es das erste Mal so weit sein wird, lässt sich nicht sagen. „Bevor die beiden sich richtig kennenlernen, muss Meng Meng erst einmal geschlechtsreif werden“, heißt es. „Von unserer Seite aus könnte es im nächsten Jahr losgehen. Aber wann es so weit ist, entscheiden allein die Tiere.“

Meng Meng übt schon für den Fall der Fälle. Sie mache sehr eifrig beim medizinischen Training mit, erklärt der Zoo. Das Training wird in vielen Tierparks durchgeführt. Die Pandabärin lerne beispielsweise, „ihre Tatzen zu zeigen oder sich aufzustellen und ihren Bauch an das Gitter zu strecken, damit der Tierarzt später im Fall einer möglichen Schwangerschaft regelmäßig einen Ultraschall machen kann.“ Bei richtiger Ausführung bekommt die Pandadame leckeres Honigwasser. Das Training beruht auf freiwilliger Basis, betont der Zoo. Wenn Meng Meng keine Lust habe, gehe sie einfach weg.

Für den Zoo wäre Nachwuchs natürlich das Größte, nicht nur wegen der Erhaltung der bedrohten Tierart. Den Rummel um knuddelige Mini-Pandas mag man sich allerdings kaum ausmalen. (dpa)

