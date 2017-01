Das ist Zittaus Unternehmer des Jahres 2016 Andreas Ullmann aus Zittau hat vor knapp 20 Jahren Weitblick bewiesen. Dafür wurde am Mittwochabend beim Neujahrsempfang ausgezeichnet.

Archivbild: Das ist Andreas Ullmann, Zittauer Unternehmer des Jahres 2016. © Matthias Weber

Zittau. Wenn es jemand verdient hat, dann er: Der bescheidene, sympathische Tüftler Andreas Ullmann ist am Mittwochabend beim Neujahrsempfang als Zittauer Unternehmer des Jahres 2016 geehrt worden. Die Auszeichnung erhielt der Geschäftsführer der Glaubitz GmbH & Co. KG an der Görlitzer Straße für eine von ihm gegründete Abteilung des über 100 Jahre alten Unternehmens.

Vor knapp 20 Jahren schuf der 43-Jährige ecu.de, weil er erkannte, dass es die immer größer werdende Zahl an elektronischen Bauteilen in Autos auch repariert werden muss.

Inzwischen hat die Firma ecu.de nicht nur über 80 Mitarbeiter, sondern zufriedene Kunden in 65 Ländern der Erde. Rund 150 elektronische Bauteile kommen pro Tag zur Prüfung und Reparatur an der Görlitzer Straße an. (szo/tm)

