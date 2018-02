Das ist wie Alchemie Auf Kuba treffen sich Harlistas aus aller Welt: Schrauber, die alten Harleys neues Leben einhauchen.

José Antonio Reyes Rodríguez, Bäckermeister aus Cárdenas sticht selbst unter den kubanischen Harlistas heraus.

Schrauberfinger gehören zum Geschäft.

Normalerweise jubeln David Blanco Jugendliche zu. Doch als der derzeit angesagteste Rockstar Kubas an diesem Abend über „La era de la evolucion“ singt, seinen Superhit, sind die Zuhörer in Varadero mehrheitlich Mittvierziger bis Endfünfziger mit Bierbäuchen, glattrasierten Schädeln und teilweise mächtigen weißen Bärten. Alle tragen schwarze Kutten mit unzähligen bunten Aufnähern und Ansteckern darauf. An den Fingern blitzen silberne Ringe mit Totenköpfen, vom Fußboden glattgetretene Bierbüchsen.

Es ist die zweite Nacht des traditionellen Jahrestreffens der kubanischen Harlistas und ihrer ausländischen Freunde. Harlistas, das sind Tüftler und Schrauber, die alten Harley-Davidsons neues Leben einhauchen. Sie treffen sich hier auf Kuba, dem Mekka für alle, die sich nicht nur auf eine dicke Maschine setzen, sondern sie selbst bearbeiten wollen.

In diesem Jahr sind Kanadier angereist, ein paar US-Amerikaner und eine Gruppe Dresdner mit ihren Rädern, mindestens ein Mitglied des Elbe-Börde-Chapters Sachsen-Anhalt wird gesichtet. Und natürlich Jens Fuge aus Leipzig und Autor eines Bildbandes, in dem er kubanischen Harlistas ein Denkmal gesetzt hat. Schraubern, deren handwerklichem Geschick und Einfallsreichtum es zu verdanken ist, dass heute noch Motorräder vom Typ Harley-Davidson auf der sozialistischen Insel unterwegs sind. Denn ein derartiges Bike zu unterhalten oder gar aus einigen Kisten Schrott wieder aufzubauen, ist in dem Land der permanenten Mangelwirtschaft purer Luxus. Ein durchschnittlicher Monatslohn liegt hier bei 18 Dollar – eine fahrbereite 250er MZ aus Zschopau aus DDR-Zeiten ist nicht unter 6 000 Dollar zu haben.

Als das US-amerikanische Wirtschaftsembargo gegen Kuba und seine revolutionäre Regierung ausgerufen wurde, umfasste es auch die Einfuhr jeglicher Motoren und Ersatzteile. Fortan waren die Kubaner gezwungen, kaputt gehende Teile selbst zu feilen oder von anderen Fahrzeugen zu kannibalisieren. So entwickelten sich in fast sechs Jahrzehnten bei vielen die Fähigkeit, russische, chinesische oder koreanische Teile in amerikanische Fahrzeuge einzubauen. Der private Personentransport funktioniert auf der Insel mit uralten Lastkraftwagen vom Typ Chevrolet, Mack oder Ford, Touristen freuen sich, den amerikanischen Traum des freien Lebens in uralten Straßenkreuzern atmen zu dürfen.

Die Ressourcen sind knapp. Wie verrückt muss man sein, die wenigen Teile, die es überhaupt gibt, für den Aufbau eines Motorrades zu verwenden statt für ein Auto, das dann wenigstens als Taxi die ganze Familie ernähren kann? „Biker haben eben Benzin im Blut“, sagt der Tischler Mario García del Campo. Für ihn habe es gereicht, einmal den Sound einer Harley-Davidson zu hören, um den Maschinen dieses Herstellers zu verfallen.

Servando aus Santa Clara fährt mit seiner Harley, Baujahr 1936, die älteste fahrbereite auf Kuba, auf den Platz an der 45. Straße in Varadero in den Kreis der anderen Harlistas ein. Der Leipziger Jens Fuge lauscht und sagt andächtig: „Wo Kuba und Harley zusammenkommen, entsteht mehr als nur harmonische Verschmelzung – das ist unvergleichliche Alchemie.“

An den tief eingerissenen Fingerkuppen von „El Jefe“ Garciá del Campo ist zu sehen, wie schwierig diese Alchemie anzuwenden ist. „Hauptsache, die Maschine läuft am Ende“, winkt der Besitzer einer „Fucking Harley-Davidson Flathead“, Baujahr 1949, 1340 Kubik, ab und fügt hinzu: „Um Harlista zu sein, genügt es nicht, eine Harley-Davidson zu besitzen, du musst sie mit dem Herzen lieben.“

Beim Harlistas-Treffen auf Kuba tummelt sich eine bunte Schar an Schraubern und Besessenen. Gut drei Dutzend Besitzer von Harley-Davidsons aus vorrevolutionären Zeiten sind in diesem Jahr beim Treffen, das seit 2004 in Varadero stattfindet, dabei. Zu den Pionieren gehört Francisco Brizuela Montejo „Pacó“ aus Camagüey. Er erwarb 1979 seine 1200er Harley-Davidson, Baujahr 1950, und passte sie in den folgenden Jahren Stück für Stück seinen Bedürfnissen an. „Kolben, Bolzen, alles haben wir selbst gefertigt, um endlich eine Harley-Davidson fahren zu können“, erzählt er. Andere Motorräder wurden ausgeschlachtet, Ventile aus sowjetischen Kamas-Lkw und Zylinder aus Gaz-Geländewagen ausgebaut. Aus Transformatorenteilen wurden Auspuffe. Sie bauten die Harleys so um, dass auch 15- und 16-Zoll-Reifen passten. Raú Brito hat zwei Jahre benötigt, um sein dreirädriges Servi-Car – eine in den 1940er- und 50er-Jahren bei den Händlern in Havanna sehr beliebte Version – zu restaurieren. Jetzt fährt der 54-Jährige damit in Varadero Touristen spazieren.

Manche der Zweirad-Oldtimer befinden sich seit Jahrzehnten in Familienbesitz. So hat der Großvater von Servando Morales seine Flathead noch beim legendären Harley-Davidson-Händler Luis Bretos in Havanna gekauft und sie erst im Alter von 80 Jahre seinem damals 17-jährigen Enkel übergeben. Seitdem sorgt der 53-jährige gelernte Mechaniker, dass das Bike auf der Straße nicht schlapp macht.

Andere fuhren erst deutsche, britische, tschechische oder sowjetische Motorräder, ehe sie der amerikanischen Marke Harley-Davidson verfielen. Automechaniker Pedro Sánchez beispielsweise packte der Ehrgeiz, als ihm sein Bruder eines Tages eine in mehreren Kisten verpackte kaputte Harley brachte. Mit viel Geschick und Improvisationsvermögen schaffte er es, die 1946er Hydra Glide wieder zum Fahren zu bringen.

Drei Tage wird in Varadero gefachsimpelt, Bier getrunken und getanzt. Alte Geschichten werden wieder und wieder neu erzählt. Wie die, als in Zeiten der Benzinknappheit die Bikes mit einer Mischung aus Benzin und Alkohol oder sogar Kerosin betankt wurden.

Jede Tour ist eine Mischung aus Freude und Besorgnis. Manche Biker treffen erst am Abend des zweiten Tages ein, weil unterwegs irgendetwas kaputt gegangen ist und repariert werden musste. Die kubanischen Harlistas sind noch immer eine eingeschworene Notgemeinschaft, auch wenn inzwischen mitunter ausländische Biker in den Schiffscontainern mit ihren Maschinen einige Ersatzteile sowie Batterien und Reifen für die kubanischen Harlistas ins Land schmuggeln.

Dass Mangelwirtschaft Improvisationsvermögen, Geschick und Einfallsreichtum fördern, weiß Mike „Kugel“ Schreiber noch aus seinem ersten Leben im thüringischen Sangerhausen. Der Deutsche lebt seit fast 20 Jahren in Cienfuegos, er benötigte fünf Monate, um seine 1947er Flathead fahrtüchtig zu bekommen. Und noch ein anderer Mike ist dabei: „Cubamike“ aus Santa Clara, Kfz-Meister und ehemaliger Frankfurter. Er brauchte viel Geduld, um den schrottreifen Motor seiner 1948er Panhead zum Laufen zu bringen. Auspuff und Kotflügel sind handgefertigt. Heute kam ausgerechnet er, der Deutsche, zu spät, weil er vergessen hatte, zu tanken. Großes Gelächter unter den Harlistas.

Ein kompletter Eigenbau, aber mit Harley-Davidson-Originalpapieren, ist die von José Antonio Reyes Rodríguez im Custom-Stil aufgebaute Chopper. Ursprünglich hatte der Bäcker lediglich ein paar rostige Teile erworben, die einmal eine Harley gewesen waren. Aus Wasserrohren entstand ein neuer Rahmen, auch Benzintank und Schmutzfänger sind selbst gebastelt. Nach dreieinhalb Jahren konnte Reyes Rodríguez erstmals mit seiner Maschine eine Ausfahrt wagen. Seitdem überrascht er die anderen Harlistas mit immer neuen Kreationen, in diesem Jahr sind es gestanzte Totenköpfe auf den Schutzblechen.

Derweil wirft Allan Pena Camus aus Santiago de Chile seine ganze Körpermasse von locker 100 Kilo mehrfach auf den Kickstarter seiner Indian. Erst nach dem fünften Mal gedenkt die 80 Jahre alte Maschine anzuspringen. Der Chilene darf als Gast mit seinem Bike neben den etwas jüngeren Harley-Davidsons stehen. Die anderen Eigentümer von historischen Motorrädern der Typen BSA, Triumph, Match Less, Norton, Moto Guzzi, aber auch Jawa, MZ, AJS und die sowjetischen Wochod, Minsk oder Kiew halten an diesem Wochenende Distanz. Dabei sind einige von ihnen ebenfalls Hingucker.

Egal ob Harley-Davidson oder eine andere Marke, jedes einzelne dieser historischen Motorräder ist eine Liebeserklärung an ein Bike, erzählt von den Höhen und Tiefen eines Lebens mit einem Krad in einer Mangelgesellschaft. „Wir müssen in der Lage sein, unsere Bike-Probleme selbst zu lösen, egal wie komplex sie auch sind“, formulierte Harlista Adolfo Prieto im besten Catro-Duktus das Geheimnis der kubanischen Harlistas. Adolfo hat mehr als fünf Harley-Davidson neues Leben eingehaucht und war 1999 Mitbegründer des Kuba-Chapters der Lateinamerikanischen Motorrad-Assoziation.

Nach seinem Auftritt mischt sich der Rockstar David Blanco unter die Harlistas. Auch er ist im Besitz einer alten Maschine. Mit seinen Rockhits will er für einen „offenen Geist“ auf Kuba werben: Rock’n’Roll und Harley-Davidson verkörpern eben das gleiche Gefühl individueller Freiheit.

Am Mittag des dritten Tages muss Servando Morales vor der Heimfahrt nach Santa Clara nur dreimal den Kickstarter durchtreten, dann springt der Harley-Davidson-Veteran an, blubbert der Motor der 80-jährigen Flathead im Leerlauf. Morales setzt sich auf den breiten Sattel, richtet den Helm. Seine Frau nimmt hinter ihm Platz. Die kleine Tochter wird in die Mitte gesetzt. Ein letztes Winken, dann reiht sich Morales in den Pulk der lärmenden Maschinen.

Antonio „Tony“ Ramirez dreht dagegen mit seiner 48er Flathead eine Ehrenrunde. Zu Fuß. Sie will und will nicht anspringen. Vielleicht ist sie eifersüchtig, weil er die vergangenen Stunden verträumt auf einer fremden Harley gesessen hat. Diese Maschinen sind längst keine US-amerikanischen Ladys mehr, sondern waschechte kubanische Babys.

