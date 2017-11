Das ist was für Warmbader Mit kleinen Aktionen feiert das Team des Stadtbades das 120. Bestehen des Hauses. Der Stolz darauf ist geblieben.

Das ist eines der ältesten Fotos – entstanden um 1900 –, das es vom Stadtbad Roßwein gibt. Zum 120. Jahrestag des Bades gibt es für die Besucher in der nächsten Woche einige Überraschungen. © Quelle: Festbroschüre "100 Jahre Stadtbad Roßwein"

Vor 120 Jahren war der Bau eines von der Kommune finanzierten Stadtbades beinahe eine kleine Sensation. Zur Einweihung sprach der damalige Bürgermeister Rüder davon, dass Roßwein die erste Stadt in Sachsen sei, welche ein behördlicherseits errichtetes Stadtbad vorweisen könne. In anderen Städten seien die Badeanstalten Privatunternehmungen und „auch nur vereinzelt so praktisch ausgestattet wie das Unsrige“, wird Rüder zitiert.

Der Andrang zur Eröffnung soll so groß gewesen sein, dass manche Gäste nach Hause gehen mussten, ohne das Innere des Bades gesehen zu haben. Solcher Trubel ist inzwischen selten geworden. Am dritten Adventswochenende jedoch können sich die Roßweiner Schwimmer und die Besucher jedes Jahr beim Kerzenschwimmen und der Märchenpräsentation vorstellen, welches Gedränge damals in den Räumen herrschte. Denn bei diesen Veranstaltungen im Advent stoßen die Veranstalter immer wieder an die Kapazitätsgrenzen. So wird es auch am 16. und 17. Dezember wieder sein. Die Proben für „Der Drache aus dem Sack“ laufen bereits.

Doch zunächst gibt es in der kommenden Woche kleine Geburtstagsangebote, wie Badchef Jens Göhler erzählt. Zum 120. Bestehen des Stadtbades haben die Mitarbeiter und einige Helfer aus dem eigenen sowie Archiven des Heimatvereins eine Fotopräsentation zusammengestellt, die zu sehen sein wird. Außerdem sollen die Badegäste zum öffentlichen Schwimmen die Chance bekommen, beim Würfeln kleine Preise oder gar freien Eintritt ins Stadtbad zu gewinnen.

„Zum Abschluss gestalten wir eine Jubiläums-Warmbadenacht“, so der Badchef. Dafür wird das Wasser am Freitag, 10. November, auf 32 Grad angewärmt. Zwischen 19 und 23 Uhr können die Gäste dann Wärme, entspannende Atmosphäre sowie einen Imbiss genießen. Darüber hinaus ist ein Quiz vorbereitet. Wer sich dafür noch Wissen rund ums Stadtbad anlesen möchte, der findet eine Menge Fakten dazu in der kleinen Broschüre, die Historiker Matthias Wolf für das 100. Jubiläum des Bades im Auftrag der Stadt zusammengestellt hat. Ein paar Ausgaben davon sind noch im Stadtbad erhältlich.

Das Haus ist inzwischen mehrfach generalüberholt worden und nicht nur dank der Gelder, die nach dem Hochwasser 2002 und 2013 in die Einrichtung geflossen sind, in Schuss. „Es haben sich über die Jahre immer Roßweiner gefunden, die sich für das Stadtbad einsetzten“, sagt Jens Göhler. Dabei denkt er an Stadträte, die schließlich immer Geld zur Verfügung stellten, aber auch an die Schwimmer. „Sie haben viel in Eigeninitiative verändert und in Ordnung gehalten“, so der Leiter der Roßweiner Bäder. Auch die gute Auslastung geht mit auf die rund 130 Mitglieder der Abteilung Schwimmen des Roßweiner SV zurück. Göhler ist sich sicher, dass die Einheimischen nach wie vor stolz darauf sind, dass sich eine Kleinstadt wie Roßwein ein solches Stadtbad geleistet hat und noch immer leistet. Das komme auch dem Umfeld zugute. Denn das Badteam begrüßt ebenso Stammnutzer aus Nossen, Waldheim und Döbeln.

Aktionswoche zum 120. Geburtstag des Stadtbades Roßwein vom 6. bis 11. November mit kleinen Überraschungen und mit Warmbadenacht am 10. November von 19 bis 23 Uhr.

zur Startseite