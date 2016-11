Das ist spitze! Der Stadtsportverband hat sein 25-jähriges Bestehen gefeiert und dabei die Aktiven des Jahres geehrt.

Am Freitag wurden die Mädchen der Volleyballjugend U 13 vom Stadtsportverband Weißwasser geehrt – und nicht nur sie. © Jens Trenkler

Das machen Heike Brandt nicht viele nach. Die Weißkeißelerin hat es in diesem Jahr sogar zum wiederholten Mal geschafft. Zum 17. Mal, um genau zu sein. „Ich habe bei der Sportabzeichentour im September das Sportabzeichen abgelegt“, sagt sie mit einer fast beiläufigen Selbstverständlichkeit, die sympathisch wirkt. 200 Meter Laufen, Kugelstoßen, Standweitsprung. Aber nicht dafür wurde die 54-Jährige nun im Rahmen der traditionellen Weißwasseraner Sportlerehrung ausgezeichnet.

Heike Brandt ist bei ihren sportlichen Aktivitäten nicht allein. Sie hat ihre ganze Familie motiviert mitzumachen, und das mit Erfolg. Vater Reinhard Wolsch und Mutter Hannelore sind beide über 70 und machen ebenso mit wie Ehemann Torsten (53) oder die Zwillinge Romy und Robyn (23). Sogar Schwiegertochter und Enkelkind haben Spaß am Sport und speziell am Sportabzeichen. „Meist macht auch meine Schwester und deren Familie mit“, erzählt Heike Brandt. In diesem Jahr kam ein Urlaub dazwischen.

Weil Familie Brandt nicht die einzige sportliche Familie in der Region ist, haben die TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser und der Stadtsportverband eine inoffizielle Familienwertung eingeführt. In diesem Jahr eroberten Brandts für die meisten abgelegten Sportabzeichen innerhalb eines Familienverbands den obersten Platz auf dem Treppchen. Nicht zum ersten Mal allerdings. Von Ausnahmen abgesehen sind Brandts vielfach führend, seit es die Kategorie „ Familienwertung“ gibt, also seit rund fünf Jahren.

Weißwasser ist seit Jahren in der Spitzengruppe, was die Zahl der abgelegten Sportabzeichen betrifft – im Landkreis und auch im Freistaat. Selbst bundesweit macht die Sportstadt eine ausgezeichnete Figur. Gerade deshalb ist die Übergabe der im zu Ende gehenden Jahr abgeleisteten Sportabzeichen alljährlich ein besonderes Ereignis. Wäre allein dies Grund genug zum Feiern, kommt in diesem Jahr ein weiterer hinzu. Der Stadtsportverband begeht 2016 sein 25-jähriges Bestehen.

Mit dem Verband, der als Dachorganisation für alle Weißwasseraner Sportvereine fungiert, feierten in den Telux-Sälen viele Ehrengäste. Darunter auch Regina Brand. Mit Familie Brandt aus Weißkeißel verbindet sie nur der Name. Regina Brand ist die stellvertretende Vorsitzende des Landessportbunds. Bei der Sportabzeichentour am 9. September war sie nicht nur als Sportfunktionärin im Einsatz: Sie ließ es sich nicht nehmen und machte im Stadion der Kraftwerker das Sportabzeichen.

Neben der Übergabe der Sportabzeichen gingen Auszeichnungen an engagierte Schulen, an Funktionäre, Helfer und Übungsleiter. Was wäre der Sport ohne sie? Da sind beispielsweise Holger Gröhler und Rita Marks. Gröhler ist seit dreißig Jahren Mitglied im DRK-Kreisverband und in der Wasserwacht Weißwasser. Er bildet die Rettungsschwimmer in Erster Hilfe aus. Außerdem vermittelt er Kindern und Jugendlichen die Grundlagen des Schwimmens. Rita Marks ist seit 1989 aktives Mitglied in der Übungsgruppe Aerobic. Für den TSG-Vorstand hat sie als gewählte Schatzmeisterin seit zehn Jahren die Finanzen fest im Griff. Darüber hinaus war für die Jury ihre überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft bei TSG-Sportfesten, bei den Terminen der Sportabzeichenablage oder bei Laufveranstaltungen ausschlaggebend. Beim Nachwuchs punkteten unter anderem die Volleyball-Mädchen U13.

In der Kategorie Ehrenamt hätte auch Heike Brandt den Weißwasseraner Sport-Oskar verdient. Sie legt nicht nur regelmäßig das Sportabzeichen ab und wirkt eifrig in der Trainingsgruppe von Sportabzeichen-Urgestein Wolfgang Petsch mit. Die gelernte Ingenieurin für Glastechnik hat beispielsweise den Braunsteichlauf am vorvergangenen Wochenende organisiert. Nebenbei fand sie Zeit, mit dem Enkelchen die 800-Meter-Strecke zu laufen. Woher kommt so viel Sportenthusiasmus? „Mein Vater war früher Sportlehrer. Ich glaube, der Drang zur Bewegung liegt uns allen einfach im Blut“.

Auszeichnungen gingen unter anderem an: Holger Göhler, Jessica Blankenhagen, Eberhard Wudi, Thorsten Rennhak, Ralf Stille, Margred Hübscher, Christina Benke, Uwe Kreller, Holger John, Andrea Krahl, Josef Szakasits, Rita Marks, Martina Schmidt. – Schulen: Friedrich-Froboeß-Grundschule, Bruno-Bürgel-Oberschule, Geschwister-Scholl-Grundschule, Pestalozzi-Grundschule (alle

Weißwasser), Grundschule Schleife, Grundschule Daubitz, Freie Schule Rietschen, Freie Schule Boxberg.

