„Das ist nicht modern, sondern zerstörerisch“ Denkmalschützer Dr. Ralf-Peter Pinkwart sieht den Kamenzer Lückenschluss in der Grünen Straße als Krebsgeschwür.

Nach längerem Hin und Her wurde das Lückenschlussprojekt von Torsten Petasch in der Grünen Straße in Kamenz genehmigt. Strikt dagegen war auch mit Blick auf die Historie an dieser Stelle Denkmalschützer Dr. Ralf-Peter Pinkwart.

So sah es früher auf der Grünen Straße aus.

Die SZ titelte am 17. Dezember an dieser Stelle: „Der etwas andere Lückenschluss kommt“. In einem Gespräch hatte Bauherr Torsten Petasch seine Idee eines modernen, schrägdachlosen Hausbaus auf der Grünen Straße in Kamenz vorgestellt. Dies war ihm vom Denkmalschutz nach einigem Hin und Her nun doch genehmigt worden. Allerdings nicht als Blaupause für alles Mögliche, sondern konkret an dieser Stelle. Im Gespräch wurde auch der Name des bisherigen Ablehners der neuen Lückenschluss-Lösung genannt. Ralf-Peter Pinkwart hat sich daraufhin „sehr betroffen“ in der SZ-Redaktion gemeldet. Die Aussagen von Herrn Petasch seien „so fehlerhaft, schräg und absurd, dass man es einfach nicht unwidersprochen stehen lassen kann“, so Dr. Pinkart. Natürlich hätte es ihm im länger währenden Diskussionsprozess schon eher frei gestanden, sich zum Thema zu melden. Schließlich sind Fragen innerstädtischer Architektur unabhängig von behördlichem Handeln von hohem öffentlichen Belang. Immerhin äußert sich Dr. Pinkwart jetzt ausführlich.

Es gehe seiner Meinung nach nicht um eine „moderne“ Lückenbebauung. „Ein im städtebaulichen Zusammenhang dringend erforderliches Steildach nicht zu bauen, ist nicht modern, sondern im städtebaulichen Sinne zerstörerisch.“ Dächer seien nämlich weder altmodisch noch modern, sondern stellten „Grundformen unserer Architektur, unserer gewachsenen baulichen Umgebung dar“. In Mitteldeutschland, so Dr. Pinkwart, immerhin seit fast tausend Jahren. „Das 20. Jahrhundert hat an dieser Logik gerührt, weil ein immer verdichteteres Bauen in den großen Städten eine andere Logik an deren Stelle gesetzt hat, setzen musste.“ Großvolumige Bauten, Hochhäuser, Fabrikhallen etc. funktionierten nun einmal anders. Aber das habe nichts mit den kleinteiligen Strukturen in mittelalterlichen und nachmittelalterlichen Altstädten zu tun – mit ihren Zeilen- und Quartiersbebauungen, den kleingliedrigen Straßen- und Platzräumen, die unsere architektonische Umwelt fernab dieser Großzentren prägten. Und die Menschen wüssten das zu schätzen. „Fragen Sie mal den durchschnittlichen Pirnaer, was ihm seine wieder in Schuss gebrachte Altstadt heute bedeutet, oder einen Freiberger oder einen Görlitzer!“ Auch Kamenz habe solche Werte: eine nach einem großen Stadtbrand weitgehend geschlossen wieder aufgebaute und bis heute nahezu unbeschädigt erhaltene Altstadt, bestehend aus wichtigen Plätzen, Achsen und Fassadenabwicklungen. „Das ist ein hohes Schutzgut! Weil es Identität und städtische Behaglichkeit erzeugt, Qualitäten, die heute im Zeitalter der Globalisierung, der immer größeren Beliebigkeit für die Allermeisten immer wichtiger werden.“ Nur wer seine Herkunft, sein Wesen und seine Identität bewahrt habe, könne auch frei und ohne Angst auf Fremdes zugehen. „Sein Wesen und seine Identität zu beschädigen oder gar zu zerstören, heißt hingegen nichts anderes, als sich seiner Wurzeln zu entledigen, haltlos und schwach zu werden.“

Ein plumper Kasten

Und genau dies tue im architektonischen und städtebaulichen Sinne dieses Bauvorhaben. „An einer Stelle, die vormals von einem schönen Haus geprägt war, will der Vorhabenträger einen plumpen einfallslosen Kasten errichten, der allen seinen erhabenen Nachbarn sagt, ich brauche eure Regeln, eure Tradition und eure Maßverhältnisse nicht. Ich kann das alles besser, ganz anders, ich setze jetzt hier mal ein Zeichen! Die Gemeinschaftlichkeit der Anderen, der Zusammenhalt, das was uns verbindet, das ist von vorgestern. Heute komme ich, Platz da für meine Ellenbogen, für mein exotisches Anderssein, meine anderen Proportionen, meine knalligen Farben, mein Loch dort, wo eigentlich der Kopf sein sollte.“ Man könne so etwas mal machen, einmal oder zweimal? „Wenn es mehrere tun, geht die Altstadt dabei den Bach runter. In der Medizin nennt man einen Befund, bei dem ein Zellverband beschlossen hat, nicht mehr mitzumachen und es den anderen zu zeigen: Krebs.“ Einen Herd könne der Organismus überleben, manchmal auch noch einen Zweiten. Spätestens danach sei für das große Ganze Schluss. „In unserer Gesellschaft spielt sich gerade Vergleichbares ab.“ Die, die nicht mehr wollen, zeigten es den anderen und wenn sie sich durchsetzen sollten, könnten wir unsere mit dem Blut ganzer Generationen errungene Demokratie und das europäische Einigungsprojekt in den Ofen hängen. „Überall stellen immer mehr Menschen alles infrage.“ Dieses Herangehen sei für ihn krank, so der Denkmalschutz-Gebietsreferent. Dr. Pinkwart sieht im konkreten Fall „nichts als Unverstand am Werke, der um der eigenen Selbstdarstellung willen billigend in Kauf nimmt, dass Werte, die der Gemeinschaft nützen, infrage gestellt, diskreditiert und beschädigt werden“.

