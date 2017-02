Das ist neu in der sanierten Stadtbibliothek Löbaus Bücherei hat nach der Sanierung eröffnet. Sie ist größer und hat neue Öffnungszeiten – und ein schmuckes Geheimnis hinter verschlossener Tür.

Impressionen aus der Stadtbibliothek: Die Räume sind hell und modern. © R. Sampedro

Unscheinbar sieht sie aus, die schwere, grüne Tür in der Ecke des Eingangsbereichs der neuen Stadtbibliothek. „Das ist eine echte Rarität“, sagt Volker Augustin, bevor er die Tür mit geheimnisvollem Gesichtsausdruck öffnet. Gemeint ist das, was dahinter liegt: ein romantischer Innenhof mit Gewölbedecken und Galerien. Ihn hat Architekt Augustin, der sich in den vergangenen drei Jahren mit der Sanierung des Stadthauses befasst hat, wieder hergerichtet. „Hier erkennt man die ursprüngliche, barocke Struktur des Hauses“, erklärt er. Früher war das ein Durchgang, der das Vorderhaus mit dem Hinterhaus, in dem sich die Bibliothek befindet, verband. Künftig könnten in dem gemütlichen Innenhof, der überdacht wurde, Veranstaltungen der Bibliothek stattfinden. Peter Hesse, Geschäftsführer der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft des Landkreises, die Betreiber der Bücherei ist, denkt da zum Beispiel an Lesungen oder Ausstellungen. Die Stadtbibliothek, die nach der Sanierung am Donnerstag neu im Stadthaus eröffnet hat, bietet aber noch weitere Neuerungen.

Öffnungszeiten: Künftig ist auch sonnabends offen

Mit der Neueröffnung gibt es neue, erweiterte Öffnungszeiten. Montag und Donnerstag ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet, Dienstag und Freitag 10 bis 18 Uhr – und künftig kann man die Bücherei auch Sonnabendvormittag von 9 bis 12 Uhr besuchen. Damit sollen auch Menschen, die auf Montage oder auswärts arbeiten die Bücherei nutzen können, begründet Peter Hesse das. Familien sollen sich mehr Zeit für den Büchereibesuch nehmen können.

Größe: Die Stadtbibliothek ist jetzt fast doppelt so groß

Die sanierte Stadtbibliothek im Stadthaus erstreckt sich jetzt über vier Etagen, zuvor wurden nur zwei genutzt. „Damit haben wir die Größe fast verdoppelt“, schildert Kuweit-Chef Peter Hesse. Die neuen Räume bieten mehr Platz, zum Beispiel auch für Sitzgelegenheiten oder Arbeitsplätze. Diese Neuerungen sollen dazu beitragen, dass sich Besucher länger in der Bibliothek aufhalten. Nutzer sollen nicht einfach nur Bücher ausleihen und wieder gehen, sagt Bibliotheksleiterin Carola Becker. „Die Bücherei soll ein Treffpunkt sein.“ So gibt es eine Ecke für Kinder, wo Eltern vorlesen können. Den Sachbuchbereich können Schüler für Recherchen nutzen und ihre Hausarbeiten gleich an Arbeitsplätzen bearbeiten. „Die Aufgaben der Bücherei haben sich geändert“, so die Leiterin. „Wir sind gefordert, den Nutzern zu zeigen, wie es geht, wie man zum Beispiel Datenbanken zu Recherchen nutzen kann.“

Technik: Bücher kann man jetzt auch von zu Hause ausleihen

Mit dem Umbau hat die Bücherei das Bibliothekssystem Opac eingeführt. Damit können Nutzer am Computer selbst Bücher im Bestand der Bücherei suchen, und prüfen, ob das gewünschte Werk vorhanden ist, und in welchem Regal es steht. Das können sie auch von zu Hause aus übers Internet. Dort kann man die Bücher selbst reservieren und muss sie dann nur noch abholen. Auswählen können die Nutzer der Löbauer Stadtbibliothek dabei künftig aus einem größeren Bestand von rund 200 000 Medien. Mit der Übernahme der Bücherei durch die Kuweit ist sie nun Teil eines größeren Verbunds, dem die Büchereien in Reichenbach und Zittau sowie die Fahrbibliothek des Kreises angehören.

Barrierefreiheit: Ins Stadthaus wurde ein neuer Fahrstuhl eingebaut

Die sanierte Bücherei ist jetzt ohne Barrieren auf allen Etagen zu erreichen. Denn ins Stadthaus wurde ein Fahrstuhl eingebaut. Er verbindet alle Stockwerke, zur Orientierung gibt es in jeder Etage an der Wand direkt gegenüber des Aufzugs einen Schriftzug, in welcher Abteilung man sich gerade befindet. Ein zusätzlicher Pluspunkt: Über den Aufzug der Bücherei ist jetzt auch das Rathaus mit den Räumen der Stadtverwaltung barrierefrei begehbar. Der Übergang über dem Bankgäßchen, der Stadthaus und Rathaus verbindet, ist dafür sogar noch verbreitert worden, schildert Architekt Volker Augustin. Er hofft, dass insbesondere der restaurierte, historische Innenhof künftig mehr genutzt und Besuchern zugänglich gemacht wird. „Das gibt es so kein zweites Mal in Löbau“, stellt der Architekt die Besonderheit des barocken Kleinods heraus.

zur Startseite