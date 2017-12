Das ist neu beim Schülerverkehr Der Kreistag hat beschlossen, die Elternanteile drei Jahre stabil zu halten und Kinder im Winter von der Straße zu holen.

Im Winter im warmen Schulbus fahren statt durch den Schnee zu stapfen: Unter bestimmten Umständen erhalten Schüler ab der 5. Klasse die Tickets dafür künftig gefördert. Das hat am Mittwochnachmittag der Meißner Kreistag beschlossen. © Claudia Hübschmann

Meißen. Tausende Schüler pendeln täglich mit Bus und Bahn zwischen Schule und Zuhause. Der Kreistag hat am Donnerstagnachmittag die Satzung dafür neu gefasst. Das geänderte Schulgesetz und Hinweise der Bildungsagentur lieferten den Anlass. Die SZ fasst wichtige Punkte zusammen.

Nicht mehr als zwei Stunden Fahrzeit





Anstatt insgesamt drei Stunden kann Schülern jetzt nur noch ein täglicher Schulweg von zwei Stunden mit Bus oder Bahn zugemutet werden. Der Landkreis erfüllt mit dem Herabsetzen des Maximums eine Forderung der Bildungsagentur. Für Kinder, die länger unterwegs wären, muss eine Alternative – unter Umständen mit dem eigenen Auto – gesucht werden. Die Regel gilt allerdings nur, wenn tatsächlich die nächstgelegene Schule besucht wird.

Höchstbetrag steigt

Bei behinderten Kindern, die mit Spezialverkehr transportiert werden, darf der Höchstbetrag des Eigenanteils 700 Euro nicht übersteigen. Bislang galt eine Grenze von 675 Euro. Der Schritt wurde nötig, da die Tarife im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) im Jahresrhythmus teurer werden. Die Kosten über den Eigenanteil hinaus können von den Eltern bei entsprechender Bedürftigkeit über das Sozialamt oder Jugendamt beantragt werden.

Heimkinder dürfen in Schule bleiben

Werden Kinder aus ihren Familien herausgenommen und andernorts untergebracht, müssen sie nicht sofort in die nächstgelegene Schule gehen. In Prüfungs- oder Abschlussjahren dürfen sie an ihrer alten Schule bleiben. Das gleiche gilt, wenn bis zum Halbjahres- bzw. Schuljahresende weniger als vier Monate verbleiben.

Fahrkarte für die Winterzeit

Eine gute Nachricht für alle Schüler ab der 5. Klasse. So sie weiter als zwei Kilometer außerhalb einer Ortschaft zu ihrer Schule zurückzulegen haben, erhalten sie für die Monate von November bis Februar die Fahrkarte gefördert. Rund 400 bis 500 Schüler könnten davon profitieren. Es wird mit Kosten von bis zu 25 500 Euro für den Kreis gerechnet.

Praktikanten sollen im Kreis arbeiten

Der Kreis versucht auf verschiedenen Wegen, den hiesigen Betrieben bei der Suche nach Nachwuchs zu helfen. Das gilt auch für Praktika. Der Weg zum Praktikumsbetrieb war bislang dem Schulweg gleichgestellt. Das soll nun eingeschränkt werden, wenn das Unternehmen außerhalb des Kreises liegt – zum Beispiel in Dresden. Praktikanten, die sonst nicht am Schülerverkehr teilnehmen, erhalten anstatt 250 Euro künftig nur noch einen Höchstbetrag von 150 Euro für ihr Ticket.

Eigenanteil wird drei Jahre eingefroren

Der Elternanteil für die Schülerfahrkarte soll in den nächsten drei Jahren nicht weiter steigen, sondern bei 15 Euro monatlich oder vorausgezahlten 148,50 Euro jährlich stagnieren. Der Landkreis folgt damit einem sachsenweiten Trend. So wird in den Landkreisen Zwickau, Erzgebirge und Mittelsachen diskutiert, den Eigenanteil drastisch zu senken. Derzeit verlangt Meißen von den Eltern im Vergleich mit einen der höchsten Beträge. Dieser steigt zudem regelmäßig aufgrund der alljährlich erhöhten VVO-Tarife. Geholfen werden soll damit auch dem Gymnasium Nossen, welches den hohen Eigenanteil als Wettbewerbsnachteil gegenüber einem künftigen Gymnasium in Wilsdruff sieht.

Einhelliges Lob über Parteigrenzen

Von einem guten Schritt für unsere Kinder sprach der Kreisrat und Coswiger Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos). Linken-Kreisrat Georg Sämmang lobte, der Kreistag habe eine soziale Ader bewiesen. SPD-Kreisrat Matthias Rost schloss sich an, äußerte jedoch sein Bedauern darüber, dass erst der Druck durch das Gymnasium Wilsdruff hierzu nötig war.

