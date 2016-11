„Das ist eine doppelte Schweinerei“ Ladenmitarbeiter in der Löbtau-Passage sollen sich mit Spezialhandschuhen gegen Injektionsnadeln schützen.

Solche Nadeln für Insulin-Injektionspens sind in Löbtauer Geschäften in regalen gefunden worden. © dpa

Die Spritzenfunde in der Einkaufspassage an der Ecke Kesseldorfer Straße/Tharandter Straße haben erste Folgen. Die Kundenfrequenz ist „ein klein wenig zurückgegangen“, sagt Centermanager Uwe Kuhnt, ohne konkrete Zahlen nennen zu können. 8 000 bis 10 000 Menschen kommen seinen Angaben zufolge täglich in das Einkaufszentrum, in dem knapp 90 Menschen arbeiten. Kuhnt sagt über die Täter, die die Kanülen in die Regale gelegt haben: „Die, die das machen, die gefährden Arbeitsplätze. In vier Wochen ist Weihnachten. In dieser Zeit ist so eine Aktion eine doppelte Schweinerei“, schimpft der Centerleiter.

Die Ladenmitarbeiter in der Löbtau-Passage sollten jetzt Schnittschutz-Handschuhe tragen, rät Kuhnt. So können sie sich bei der Arbeit an den Regalen gegen die Injektionsnadeln schützen. Diese Vorsichtsmaßnahme hat er am Donnerstag allen Kollegen schriftlich empfohlen. Außerdem hängen jetzt Warnhinweise an den Eingangstüren der Passage und einiger Läden. Darin werden die Kunden um Vorsicht gebeten. „Wir hoffen, dass sie uns trotzdem treu bleiben“, hat Kuhnt außerdem auf die A4-Blätter geschrieben.

Von den Besuchern unbemerkt hat die Polizei das Einkaufzentrum mit seinen 20 Geschäften vom Schuhsalon bis zum Supermarkt und vom Zeitungsladen bis zum Telefonshop stärker in den Blick genommen. Die Kriminalpolizei geht Streife in Zivil, der Wachschutz wurde verstärkt. Die Angestellten in den Geschäften seien „vor allem sauer auf den oder die Täter, die die Nadeln abgelegt haben“, sagt Kuhnt. „Es ist aber erstaunlich, wie ruhig und gelassen die Leute einkaufen“, hat der Centermanager trotz der Spritzenfunde beobachtet.

„Ich guck mir alles immer genau an“, reagierte eine Frau, die ihren Namen nicht nennen wollte, auf die Warnung vor den Kanülen. Alf Vurbelow genügt das nicht. Er arbeitet bei einer Reinigungsfirma, die unter anderem die Fußböden in dem Einkaufszentrum sauber hält. „Man hat sich schon gewundert“, stellte der zu den Spritzen fest. Und: „Man passe jetzt viel genauer auf.“

Sorge bereitet unterdessen ein Fund außerhalb der Löbtau Passage. In einem nahen Textilladen steckte eine Injektionsnadel in der Hosentasche einer nagelneuen Jeans, die in dem Geschäft zum Kauf angeboten wurde. (SZ/csp)

