„Das ist ein wunder Punkt“ Was tun, wenn Zeugen für ihre Aussagen bedroht werden? Eine schwierige Frage, sagt der Chef des Amtsgerichts.

Um Zeugen zu schützen, gibt es eine Reihe von Mitteln, sagt der Chef des Amtsgerichts Herbert Zapf. Ein Schwachpunkt sei aber die Zeit vor und nach den Aussagen. Dort sind meist Opferhilfe-Vereine gefragt – oder die Polizei. © Archiv/Sebastian Schultz

Bei dem jungen Mann liegen die Nerven blank. Er verstehe nicht, warum er jetzt schon wieder hier sitze, sagt er dem Richter. Und am liebsten würde er gar nichts mehr sagen.

Der Mann ist nicht etwa Angeklagter im Strafprozess, sondern Zeuge – und hat offensichtlich Angst. Die skurrile Szene ereignete sich vergangene Woche am Riesaer Amtsgericht (wir berichteten). Eigentlich sollte der Riesaer nach einer Schlägerei aussagen. Doch offenbar fürchtet er Racheaktionen der Beteiligten, die wohl Verbindungen ins Drogenmilieu haben. Doch ist eine solche Angst überhaupt berechtigt?

Auf das Problem der Zeugen-Einschüchterung angesprochen, räumt Amtsgerichts-Chef Herbert Zapf deutlich ein: „Das ist ein wunder Punkt.“ Insbesondere aus Prozessen, die im Drogenmilieu spielen, sei ihm das bekannt. „Da ist es auch schon passiert, das Zeugen verprügelt wurden.“ Aber auch Rohheitsdelikte unter Bekannten hätten öfter schon Drohungen und Einschüchterungen gegeben. „Und das hat dann auch oftmals zu Falschaussagen der Zeugen geführt.“ Womit diese sich wiederum erst recht in Schwierigkeiten bringen. Denn Falschaussagen bei Gericht sind strafbar. Schlimmstenfalls stehen darauf 15 Jahre Haft. Ein dickes Brett – wenngleich Bedrohungssituationen laut Herbert Zapf oft strafmildernd berücksichtigt werden. Aber auch Haft- und Geldstrafen habe er schon verhängen müssen.

Meist bleibt es bei Drohungen

Als Knackpunkt sieht Zapf weniger den Zeugenschutz bei Gericht. Dort hat die Justiz einige Mittel, um die Bedrohung von Zeugen zu verhindern. „Die Staatsanwaltschaft hat die Möglichkeit, die persönlichen Daten des Zeugen ungenannt zu lassen, auch in der Akte.“ Außerdem bestehe die Möglichkeit, Zuschauer und sogar den Angeklagten während der Aussage vom Prozess auszuschließen. Bei minderjährigen Zeugen sei das relativ leicht möglich. „Aber bei Erwachsenen liegen da die Hürden recht hoch.“ Wenn sich aus der Aussage nicht gerade eine dringende Gefahr für die Gesundheit des Zeugen ergibt, dann werde der Angeklagte in der Regel nicht ausgeschlossen. Denn käme es zu einer Revision, würde der Ausschluss meist sehr kritisch betrachtet, weil er gegen den Fairnessgrundsatz vor Gericht verstößt. Eine weitere Möglichkeit ist die Aussage per Videokonferenz. „Dafür haben wir aber nicht die technischen Voraussetzungen.“ Solche Prozesse müssten dann in Dresden stattfinden, während der Zeuge aus einem anderen Gericht zugeschaltet ist.

Das eigentliche Problem aber ist der Schutz des Zeugen vor und nach der Verhandlung. „Unsere Möglichkeiten als Gericht gehen da gen Null“, ärgert sich Herbert Zapf. Allerdings verweise man schon in der Vorladung auf Vereine wie den Weißen Ring, die Zeugen auf die Gerichtsverhandlungen vorbereiten und bei Bedarf auch bis in den Gerichtssaal begleiten. Einige solcher Fälle habe es schon gegeben, sagt Elke Thomas vom Weißen Ring in Riesa. „Eine Frau hatte damals tatsächlich auch Angst um ihre Familie.“ Allerdings habe sie sich dann nach einem Gespräch mit dem Rechtspfleger beruhigt. Denn dass wirklich etwas passiert, sei in Riesa eher unüblich. Auch von der Opferhilfe Sachsen heißt es, dass Gewalt und Einschüchterung eher Themen bei Drogenprozessen und Prozessen gegen die Rechte Szene seien. In der Regel bleibe es aber bei Drohungen.

Das letzte Mittel sei eine Aufnahme ins Zeugenschutzprogramm, sagt Thomas Bernhardt, Sprecher des sächsischen Landeskriminalamts (LKA). „Es kommt in der Regel nur bei Schwerstkriminalität zur Anwendung. Wir reden da vom Bereich der organisierten Kriminalität, unter Umständen auch Terrorismus und Wirtschaftskriminalität.“ Der Aufwand dafür sei enorm. Wie groß die Gefahr für einen Zeugen ist, schätze dann die Polizei ein. Voraussetzung ist dabei auch die Unabdingbarkeit des Zeugen für den Prozess. Unterhalb dieser Ultima Ratio habe die Polizei aber noch andere Möglichkeiten, für Schutz zu sorgen, erklärt Bernhardt. Etwa durch eine temporäre Begleitung. „Das Thema ist ein sehr, sehr breites Feld.“

Die Ladung vor Gericht zu ignorieren oder die Aussage zu verweigern, ist übrigens kontraproduktiv, betont Amtsrichter Herbert Zapf. „Wir haben dann die Möglichkeit, die Aussage zu erzwingen, indem wir den Zeugen von der Polizei vorführen lassen – oder notfalls durch Haft.“ Eine Aussage bei der Polizei genügt dem Gericht jedenfalls nicht. „Hier gilt das Mündlichkeitsprinzip und der Unmittelbarkeitsgrundsatz. Das heißt, wir dürfen nur bewerten, was vor Ort gesagt wird.“ Wer nach einer Verhandlung bedroht wird, dem steht auch noch der Weg über das Familiengericht offen, sagt Zapf. Dort lasse sich nach dem Gewaltschutzgesetz erwirken, dass die Täter keinen Kontakt mehr zu den bedrohten Personen herstellen dürfen. „Dieses Gesetz kommt gar nicht mal so selten zur Anwendung.“ Und jeder Verstoß sei strafbar.

