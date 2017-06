„Das ist ein Stasi-Bericht“ Die umstrittene Nazi-Studie sorgt im Freitaler Stadtrat für heftige Diskussionen. Fortsetzung folgt.

Die Studie zur Ursache des Rechtsextremismus in Ostdeutschland der Universität Göttingen sorgt im Freitaler Stadtrat für Aufregung. © dpa

Freital. Die drastischsten Worte wählte AfD-Fraktionschef Norbert Mayer. „Das Ganze erinnert mich sehr an Vorgänge, die etwas weiter zurückliegen“, sagte er und zitierte aus den Unterlagen, die das DDR-Ministerium für Staatssicherheit über ihn angefertigt hat. Mayer sieht deutliche Parallelen zwischen diesen Berichten und einer Studie über die Ursachen von Rechtsextremismus in Freital, Heidenau und Erfurt, die vor zwei Wochen veröffentlicht wurde und seitdem für Wirbel sorgt. „Das ist ein Stasi-Bericht“, sagte Mayer am Donnerstagabend im Stadtrat.

Gemeint sind vor allem Aussagen eines „Herrn Thiele“. Er wird in der Studie als Unternehmer, Stadtrat und Mitglied der Fraktion Bürger für Freital bezeichnet, der Name ist jedoch anonymisiert. Dieser „Herr Thiele“ beschuldigt die Stadträtin Claudia Mihaly-Anastasio (Freie Wähler), regelmäßige Besucherin der Pegida-Demonstrationen und gute Freundin von Pegida-Initiator Lutz Bachmann zu sein. Mihaly-Anastasio bezeichnet die Äußerungen als unwahr und will nun rechtliche Schritte einleiten. „Mit welchem Recht stellt er mich bloß?“, fragte sie in Stadtratssitzung am Donnerstag. „Für mich endet das in einer Hexenjagd.“ In der Sitzung blieb unklar, wer „Herr Thiele“ ist.

Links zum Thema Kommentar: Antrag ist rausgeworfenes Geld

Zehn Stadträte, darunter Mayer und Mihaly-Anastasio, stellten einen gemeinsamen Antrag vor. Mit diesem soll Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) beauftragt werden, die Studie „in Bezug auf wissenschaftliches Fehlverhalten“ überprüfen zu lassen. Der Antrag wird voraussichtlich in der nächsten Stadtratssitzung am 22. Juni behandelt. „Die Unterzeichner dieses Antrags stellen sich entschieden gegen die Brandmarkung unserer Stadt, unserer Region und der hier lebenden Menschen“, heißt es in der Begründung. „Die Freitaler Bürger sind nicht die Sündenböcke für die Fehler in der Asylpolitik.“ Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hatte für die Studie die regionalen Faktoren für Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland untersuchen lassen. Wissenschaftler des Göttinger Instituts für Demokratieforschung hatten dafür insgesamt 40 Bewohner, Politiker und andere Akteure aus Freital, Heidenau und Erfurt interviewt.

zur Startseite