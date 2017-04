„Das ist ein Albtraum“ Diebe haben in der hiesigen Agrargenossenschaft gleich drei Fahrzeuge gestohlen. Sie gingen sehr professionell vor.

Gerhard Zehnter steht vor einem Radlader, den die Agrargenossenschaft Görzig gemietet hat. Zwei ähnliche Fahrzeuge der Marke Weidemann und ein Traktor von John Deere wurden hier vor Kurzem gestohlen. © Kristin Richter

Hinterm Kuhstall ist der Zaun umgefahren. Ein Pfahl aus Stahlbeton liegt da. Er hat eine auffällige Schramme. „Die stammt bestimmt von unserem Traktor, den die Diebe mitgenommen haben“, sagt Gerhard Zehnter, 2. Vorsitzender der Agrargenossenschaft Görzig. In der Nacht zu Gründonnerstag haben Unbekannte nicht nur den John Deere, sondern auch noch zwei Teleskoplader der Marke Weidemann gestohlen.

Deutlich sind die Radspuren auf dem Feld zu sehen. Sie führen ins nahe gelegene Wäldchen, wo mit großer Wahrscheinlichkeit ein Tieflader wartete, um die drei Fahrzeuge im Schutze der Dunkelheit klammheimlich abzutransportieren. „Dort hinten merkt das niemand“, sagt Vorstandsmitglied Martina Tenner. Sie hat keinen Zweifel, da waren Profis am Werk.

„Weidemann und John Deere sind Marken, die nicht schlecht sind“, sagt sie. Allein der Verlust der drei Fahrzeuge wird mit rund 140 000 Euro beziffert. Zum Glück sei die Agrargenossenschaft gut versichert. „Der kaputte Zaun und der Feldschaden sind Nebensache“, so Zehnter. Doch bisher sei noch unklar, wer für die Mietkosten aufkommt. Denn die Görziger haben sich schnellen Ersatz beschaffen müssen. Drei ähnliche Fahrzeuge wurden vorübergehend gemietet.

„Wir haben ja keine andere Wahl, denn die Kühe müssen gemistet und gefüttert werden“, sagt Martina Tenner. 240 Rinder stehen in den hiesigen Ställen. „Das ist in der heutigen Zeit mit der Hand gar nicht mehr zu schaffen“, fügt sie hinzu. Ein Radlader wird zum Misten benötigt, der Zweite zum Futteraufladen, und der Traktor zum Ziehen des Futtermischwagens. Auch dieser Anhänger ist neu. „Aber den haben die Diebe wohl nicht mehr wegbekommen“, vermutet Martina Tenner.

Die Agrargenossenschaft Görzig sei zum ersten Mal Opfer von Dieben, die landwirtschaftliche Fahrzeuge stehlen. Und dann gleich drei! „Das ist ein Albtraum“, sagt Zehnter. Die beiden Radlader und der Traktor seien ordentlich abgestellt und verschlossen gewesen.

Er sieht nun die Polizei in der Pflicht. „Es ist wichtig, dass die Polizei auch mal Erfolg hat und die Täter findet“, sagt der gebürtige Oberfranke. „Es kann nicht sein, dass überall gestohlen wird und dann nichts mehr auftaucht.“

„Das ist schon außergewöhnlich, dass gleich drei Landmaschinen auf einmal gestohlen werden“, sagt Marko Laske, der Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden. „Wir gehen von Bandendiebstahl aus, denn hier steckte schon professionelle Logistik dahinter.“ Diese Vorgehensweise sei ein bundesweites Problem und trete gelegentlich im Dresdner Gebiet auf. Obwohl es keine explizite Diebstahlstatistik für Landmaschinen gibt, geht die hiesige Polizeidirektion von osteuropäischen Tätern aus. „Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig, gerade weil hier professionelle Banden am Werk sind“, sagt Laske.

Gerhard Zehnters Blick geht auch in eine andere Himmelsrichtung. Nach Westen. Er vermutet Auftragsdiebe aus England dahinter. Erst vor Kurzem hat der 54-Jährige in einer Tankstelle Werbeprospekte liegen sehen, in denen gebrauchte Traktoren aus Großbritannien günstig angeboten werden. „Vielleicht schauen sich die Diebe bei dieser Gelegenheit gleich in der Gegend um, wo es was zu holen gibt“, sagt er, betont aber, dafür keine Beweise zu haben. Seine Kollegin Martina Tenner sagt: „Ich habe keine Hoffnung, dass wir unsere Fahrzeuge jemals wiedersehen.“

