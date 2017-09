Das ist Dynamos nächster Gegner Wie man in Regensburg gewinnt, wissen die Schwarz-Gelben. Doch diesmal ist etwas anders: Zum ersten Mal treten die Dresdner im neuen Stadion des SSV Jahn an.

Zuletzt trafen Regensburg und Dynamo im Februar 2015 aufeinander. Nachdem Justin Eilers mit einem Elfmeter seinen Dreierpack geschnürt hatte, kam der Jan noch einmal auf und verkürzte noch auf 2:3. © Robert Michael

Zum elften Mal treffen Dynamo und der SSV Jahn Regensburg aufeinander, in der 2. Liga ist es aber erst das dritte Duell. Doch egal, welche Statistik man zurate zieht: die Schwarz-Gelben stehen besser da. Von den bisherigen zehn Partien gewann Dynamo fünf, dreimal waren die Oberpfälzer siegreich. Bei den beiden Vergleichen in der Zweitliga-Saison 2012/13 war das Hinspiel im Jahnstadion torlos ausgegangen. Zum Saisonabschluss bezwangen die Dresdner die Regensburger zwar mit 3:1, mussten aber dennoch in die – am Ende erfolgreiche – Relegation gegen den Drittligisten VfL Osnabrück.

In diesem Jahr gibt es dennoch eine Premiere für diese Partie. Denn seit zwei Jahren spielt der SSV nun in der Continental Arena. Was für das neue Stadion spricht: Hier gelang der Durchmarsch von der Regional- in die 2. Bundesliga. Doch in dieser Spielzeit will sich der Erfolg – zumindest in der Liga – noch nicht einstellen. Denn ihre sechs Punkte holte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer mit Auswärtserfolgen in Ingolstadt (1:0) und Heidenheim (3:1). Dagegen gingen die Heimspiele gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) und Mitaufsteiger Holstein Kiel (1:2) verloren. Allerdings bezwang die Jahnelf den Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 3:1.

Zur Mannschaft gehören drei Spieler, die im Laufe ihrer Karriere auch schon das Dynamo-Trikot trugen:



1. Philipp Pentke: Der Torhüter kam mit 13 Jahren vom BSC Freiberg an die Elbe und wechselte 2004 mit 19 Jahren zur zweiten Mannschaft des TSV 1860 München. Nach sechs Jahren beim Chemnitzer FC ist der 32-Jährige nun seit Sommer 2015 Stammkeeper.

2. Marvin Knoll: Er wechselte ein halbes Jahr früher als Pentke an die Donau. Die SGD hatte ihn 2011 für eine Saison von Hertha BSC ausgeliehen, doch nach hoffnungsvollem Saisonstart als Offensivspieler im linken Mittelfeld, schaffte es das Talent zum Schluss nicht mehr in den Spieltagskader. In Regensburg ist Knoll inzwischen meist als Innenverteidiger unterwegs. Vor seinen Freistoßqualitäten sollte Dynamo jedoch gewarnt sein: Sowohl gegen Kiel als auch in Heidenheim traf der 26-Jährige mit einem direkt verwandelten Freistoß.

3. Markus Palionis: Seit Oktober 2014 steht der Verteidiger beim SSV unter Vertrag. Der zweimalige Nationalspieler Litauens, der zwischen 2008 und 2010 für Dresden spielte, war schon Kapitän der Jahnelf. Doch in der vergangenen Spielzeit warf ihn ein Kreuzbandriss zurück. Zwar gab der 30-Jährige Anfang April sein Comeback, dem regelmäßig Einwechslungen bis zum Saisonende folgten. Doch nach dem Aufstieg gehörte er nur noch einmal zum Spieltagskader. Gegen Nürnberg reichte es dabei zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.

