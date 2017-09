Das ist Dynamos nächster Gegner Zum Ende der vergangenen Saison feierte Arminia Bielefeld im DDV-Stadion den Klassenerhalt. Der soll in dieser Spielzeit nicht in Gefahr geraten – trotz zuletzt mauer Ergebnisse. Dabei macht das 3:4 in Darmstadt Hoffnung.

Beim bislang letzten Gastspiel in Dresden jubelte Arminia Bielefeld über den Klassenerhalt. Auch am Mittwoch wollen die Ostwestfalen Zählbares aus Dresden mitnehmen. © Robert Michael

Das erste Spiel ist noch nicht sehr lange her. Am 6. Dezember 2013 trafen Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden erstmals aufeinander – und beide Teams trennten sich schiedlich friedlich 1:1. Seither hat es diese Begegnung noch sechsmal gegeben. Nur zweimal konnten die Dresdner bislang gewinnen, dreimal gingen die Ostwestfalen als Sieger vom Platz. Vor allem der 1:0-Erfolg der Arminen in der 2. Runde des DFB-Pokals der abgelaufenen Saison ist dabei noch in schlechter Erinnerung.

Von der Arminia zu Dynamo und umgekehrt zurück











Bielefeld erwischte einen perfekten Saisonstart. Doch nach drei Siegen und einem Unentschieden setzte es zuletzt zwei bittere Niederlagen: 0:4 zu Hause gegen Aufsteiger Duisburg und 3:4 in Darmstadt. Bei den Hessen verspielte das Team des Luxemburgers Jeff Saibene zweimal eine Führung. Dennoch sah der 49-Jährige „eines der besten Spiele, seitdem ich hier Trainer bin“. Einige Änderungen wird es gegen die Schwarz-Gelben aber trotzdem geben. „Die Regenerationsphase nach dem Darmstadt-Spiel ist sehr kurz. Wir haben drei Spiele in sieben Tagen, da werden wir rotieren – das habe ich der Mannschaft auch so gesagt“, so Saibene auf der Arminia-Homepage.

Deshalb sieht auch Arminia-Stürmer Patrick Weihrauch dem Spiel im DDV-Stadion optimistisch entgegen: „Wenn wir das umsetzen, was uns stark macht, und durchziehen wie in der ersten Halbzeit in Darmstadt, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge.“ Der 23-Jährige, der bei 1860 München und dem FC Bayern ausgebildet wurde, weiß aber auch: „Es wird ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel.“ In Dresden sei es immer schwierig zu bestehen. Allerdings weiß Weihrauch auch, wie es gehen könnte. Im vergangenen Jahr holte er mit den Würzburger Kickers immerhin ein 2:2.

Als Dynamo-Experten könnten die Ostwestfalen auch Nils Teixeira zurate ziehen. Doch der einstige Fan-Liebling der Schwarz-Gelben, der seit Sommer bei Bielefeld unter Vertrag steht, wurde bislang nicht gefragt. Aber: „Meine Tür steht für ihn immer offen“, sagt Tex. Für ihn wird es „eine emotionale Rückkehr“, verbunden mit der Hoffnung „viele herzlichen Umarmungen“. Er verbinde mit Dresden viel Positives und sei „natürlich etwas aufgeregter als vor anderen Spielen“.

