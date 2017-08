Das ist Dynamos nächster Gegner Der VfL Bochum hat seinen schwächsten Saisonstart in der zweiten Liga hingelegt. Doch nicht nur deshalb sollten sich die Dresdner auf ein heißes Spiel einstellen.

In der vergangenen Spielzeit machte Aias Aosman gegen den VfL Bochum eines seiner drei Saisontore. © Robert Michael

Vor der Saison galt der VfL Bochum nicht nur bei seinem ehemaligen Trainer Peter Neururer als Favorit für den Aufstieg, auch der Verein selbst setzte sich die Rückkehr in die Bundesliga zum Ziel. Kein Wunder, schließlich lief die Vorbereitung überzeugend – trotz des kurzfristigen Wechsels auf der Trainerbank von Gertjan Verbeek zu Ismail Atalan. Im letzten Test vor dem Saisonstart wurde am 22. Juli Borussia Dortmund über 75 Minuten an die Wand gespielt. Beim 2:2 Ende Juli traf Ex-Dynamo Anthony Losilla derart spektakulär zum 2:0, dass er am vergangenen Sonntag von der Sportschau-Redaktion als Schütze des „Tor des Monats“ geehrt wurde.

Doch nach gerade einmal drei Spieltagen ist der Zauber verflogen, werden die ersten Fans nervös. Mit nur einem Punkt legte der VfL seinen schlechtesten Saisonstart in der zweiten Liga hin. Und Hoffnung gibt es derzeit wenig. Zwar zeigten die Bochumer beim 0:2 gegen Bielefeld am Montag ihre beste Saisonleistung und hatten mit 23 Torschüssen mehr als doppelt so viele wie die Arminia. Dennoch verzweifelten die Anhänger sowohl an der kläglichen Chancenverwertung – bislang steht erst ein Treffer zu Buche – als auch an den Patzern von Keeper Manuel Riemann.

Die in den VfL-Foren aufkommende Torwartdiskussion entschärfte Atalan aber umgehend: „Die Frage nach dem Torhüter stellt sich bei uns nicht. Manu hat uns gegen St. Pauli im Spiel gehalten, das dürfen wir nicht vergessen“, sagte der 38 Jahre alte Trainer gegenüber reviersport.de. „Und auch in Bielefeld hat er uns zunächst einmal vor einem schnellen Rückstand bewahrt. So etwas, wie am Montag, kann passieren. Torhüter haben nun einmal das Pech, dass wenn sie patzen, der Ball im Tor ist. Stürmer dagegen können 100 Fehler machen, da passiert gar nichts. Kurz: Es gibt keinen Torhüterwechsel.“

Für Dynamo wird es dennoch alles andere als leicht. In der vergangenen Saison verspielten die Dresdner einen sicher geglaubten Auswärtssieg noch leichtfertig. Nach 2:0 zur Halbzeit hieß es am Ende 2:4. Und auch insgesamt sieht die Bilanz der Sachsen nicht viel besser aus. Aus nur drei der bisher absolvierten 18 Partien ging die SGD als Sieger hervor, bei den Gastspielen „anne Castroper“ konnten sich Schwarz-Gelben erst einmal über drei Punkte freuen. Am 2. März 2012 schossen Zlatko Dedic und Pavel Fort das damals von Ralf Loose trainierte Team zum 2:0-Auswärtssieg.

zur Startseite