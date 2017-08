Das ist Dynamos nächster Gegner Gegen den FC St. Pauli holten die Dresdner zuletzt vor mehr als zehn Jahren einen Punkt. Auch diesmal wird es schwer, denn die Hamburger tankten am Dienstag noch mehr Selbstvertrauen.

Die Dresdner werden sich am Montag – wie hier Kapitän Marco Hartmann – wieder ordentlich strecken müssen, wollen sie nach mehr als zehn Jahren wieder einen Punkt elbabwärts entführen. © Robert Michael

Geht es nach der Statistik, dann ist für Dynamo am Montag in Hamburg nicht viel zu holen. Dabei ist die Gesamtbilanz bei fünf Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen bei 18:18 Toren ausgeglichen.

Doch bei den bislang sechs Gastspielen der Schwarz-Gelben am Millerntor setzte es neben zwei Unentschieden auch vier Niederlagen – zuletzt verlor das Neuhaus-Team am 12. Februar mit 0:2. In der zweiten Liga gab es für Dresdner überhaupt noch keine Punkte, die beiden 2:2-Remis stammen aus den Begegnungen der Spielzeiten 2003/04 und 2006/07 in der damals drittklassigen Regionalliga Nord.

Die Formkurve der Kiez-Kicker zeigt in diesem Jahr fast nur nach oben. Nach der mit 34 Punkten erfolgreichsten Rückrunde der Vereinsgeschichte gab es auch in den sieben Testspielen der Vorbereitung nur Siege. Danach gewann die Mannschaft von Ex-Dynamo-Trainer Olaf Janßen zum Saisonauftakt beim VfL Bochum mit 1:0. Cenk Sahin und Kyoung-Rok Choi, die im Februar die Tore gegen Dynamo gemacht hatten, wurden erst in der Schlussphase eingewechselt.

Der knappe Erfolg im ersten Pflichtspiel bei einem der Aufstiegsfavoriten brachte den Hamburgern vier Nominierungen für die Elf des Tages im Fußballmagazin Kicker ein. Neben Abwehrchef Lasse Sobiech und Mittelfeldmann Waldemar Sobota gehörten mit Christopher Buchtmann und Sami Allagui – von Hertha BSC gekommener Königstransfer – auch die Protagonisten des Siegtores dazu.

Am Dienstag wurde dann der Premier-League-Verein Stoke City, mit dem die Hanseaten seit dieser Saison eine Kooperationsvereinbarung haben, mit 4:2 aus dem heimischen Stadion geschossen. Dabei gab Linksverteidiger Jeremy Dudziak sein Comeback nach einer Schulter-OP. Nach der Partie sagte Bernd Nehrig – bei den Paulianern Kapitän und damit Nachfolger des nach Dresden gewechselten Sören Gonther – vorausschauend: „Gegen Dresden wird nicht wichtig sein, was war. Da wollen wir von der 1. bis zur 90. Minute unser Spiel durchziehen.“

Übrigens: Zwischen 1953 und 1962 sowie in der Saison 1967/68 trainierte mit Heinz Hempel ein gebürtiger Dresdner den FC St. Pauli. In seiner aktiven Zeit spielte Hempel als Verteidiger für den Dresdner SC, gewann als Kapitän 1940 und 1941 den Tschammerpokal (heute DFB-Pokal) und gehörte zu den Meistermannschaften 1943 und 1944.

Mit Helmut Schulte war ein einstiger St.-Pauli-Coach der erste Cheftrainer der Dynamos in der Bundesliga.

