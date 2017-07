Das ist Dynamos erster Gegner Am Sonntag ist Aufsteiger MSV Duisburg zu Gast im DDV-Stadion. Beim Meister der 3. Liga steht auch ein ehemaliger Dresdner unter Vertrag.

Die spielentscheidende Szene im bislang letzten Aufeinandertreffen: Dynamos Keeper Patrick Wiegers foult Duisburgs Kingsley Onuegbu elfmeterreif und muss mit Gelb-Rot vom Feld. © Robert Michael

14 Partien hat es bislang zwischen Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg gegeben - verteilt auf die ersten drei Ligen. Insgesamt spricht die Bilanz mit fünf Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen knapp für die Zebras. Zudem rühmt sich Duisburg, seit 282 Minuten keinen Treffer mehr gegen die SGD kassiert zu haben und seit drei Begegnungen ungeschlagen zu sein.

Zuletzt trafen beide Mannschaften am 34. Spieltag der Drittliga-Saison 2014/15 aufeinander. Damals gewann Duisburg mit 2:0 und stieg schließlich in die zweite Liga auf. Die Torschützen Zlatko Janjic und Kingsley Onuegbu stehen auch in der neuen Saison bei den Meiderichern unter Vertrag. Janjic wird den Weg nach Dresden nach einem in der Vorbereitung erlittenen Kreuzbandriss aber nicht mit antreten können.

Auch das Onuegbu am Sonntag in der Startelf steht, ist eher unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Thomas Bröker. Der Linksaußen, insgesamt drei Jahre bei Dynamo aktiv, spielt seit zwei Jahren für den MSV, kam aber bereits in der vergangenen Spielzeit nur noch selten, in der Vorbereitung gar nicht mehr zum Einsatz.

Verstärkt haben sich Duisburger mit sechs Akteuren. Als Königstransfer gilt Moritz Stoppelkamp, der aus Karlsruhe zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Dem 30-Jährigen haftet allerdings der Makel an, in den vergangenen drei Spielzeiten immer abgestiegen zu sein – zunächst mit dem SC Paderborn erst aus der ersten und schließlich in die dritte Liga, danach reichte es auch mit dem KSC nicht zum Klassenerhalt in der zweiten Liga.

Da ausschließlich Ergänzungsspieler den Verein verlassen haben, blieb das Gerüst des MSV erhalten. Kein Wunder also, dass Simon Brandstetter selbstbewusst tönt: „Wir wollen in Dresden unbedingt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen. Wir sind nicht umsonst aufgestiegen.“ Der 27 Jahre alte Stürmer, der als ein Gewinner der Vorbereitung gilt, weiß, wie das geht. Mit Rot-Weiß Erfurt spielte er 2014/15 zweimal gegen Dynamo – beide Male siegten die Thüringer.

Die Vorbereitung beendete der MSV Duisburg mit einem Turnier in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena. Dabei gab es in jeweils 45 Minuten dauernden Spielen ein 0:3 gegen Aston Villa und ein 1:0 gegen Malaga. Das letzte Testspiel über 90 Minuten verloren die Zebras gegen Norwich City mit 0:2. Der dabei mit einer Roten Karte vom Platz geflogene Gerrit Nauber wird in Dresden auflaufen können.

zur Startseite