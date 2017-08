Das ist Dynamo nächster Gegner Der SV Sandhausen steht in der zweiten Bundesliga punkt- und torgleich mit Dynamo auf Platz sechs. Dennoch gibt es bei den Badenern derzeit kaum Grund zur Freude.

Dieses Duell könnte es auch am Samstag wieder geben: Dresdens Andreas „Lumpi“ Lambertz (r.) gegen Sandhausens Philipp Klingmann. © Robert Michael

Frech werden sie auftreten. Zumindest glaubt das Dynamos Mittelfeldakteur Manuel Konrad vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. „Das ist eine kompakte, eingespielte Mannschaft, die uns mit Sicherheit einiges abverlangen wird.“ Kein Wunder, denn die Mannschaft vom Hardtwald kommt mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch an die Elbe.

Anders als die Schwarz-Gelben, die sich in der ersten Runde des DFB-Pokals in Zwickau gegen die TuS Koblenz durchsetzten, war für Sandhausen bereits Schluss mit dem lukrativen Wettbewerb. Nach dem 1:2 beim 1. FC Schweinfurt aus der Regionalliga Bayern räumte Dennis Linsmayer zerknirscht ein: „Nach dem ordentlichen Beginn, haben wir es verpasst wieder in den Pokal-Fight zurückzukommen. Das haben wir uns ganz anders vorgestellt, wahrscheinlich waren wir uns nach dem Führungstreffer einfach zu sicher.“

Dabei war der SVS ähnlich gut in die Saison gestartet wie die Elf von Trainer Uwe Neuhaus. Zwar verspielte die Mannschaft von Coach Kenan Kocak zum Zweitliga-Auftakt eine 2:0-Führung beim Aufsteiger Holstein Kiel, nahm am Ende aber doch einen Punkt mit. Dass es sich dabei durchaus um einen gewonnen handelte, bewiesen die Kieler bei der 3:4-Niederlage bei Union Berlin. Dort zeigten die Störche, dass sie auch Zweitligisten mit Aufstiegsambitionen ordentlich Feuer machen können.

Verstärkung aus Gelsenkirchen

Doch zurück zum SVS: Am zweiten Spieltag setzten sich die Sandhausener mit 1:0 gegen den Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt durch. Doch wie schon der Punkt im Spiel zuvor wurde dieser Erfolg durch eine Verletzung getrübt.

Ex-Dynamo Tim Kister musste an der Ostsee nach 59 Minuten verletzt ausgewechselt werden, beim Sieg gegen die Schanzer war Andrew Wooten der tragische Held. Der Stürmer war in der 55. Minute eingewechselt worden, machte eine Viertelstunde später das entscheidende Tor, um fünf Minuten vor Abpfiff wieder ausgewechselt zu werden. Gut für Dynamo, denn dem 27-Jährigen gelangen in drei Spielen gegen die Schwarz-Gelben immerhin zwei Tore.

Doch nicht nur wegen Wootens Ausfall verstärken sich beim SVS die Angriffssorgen. So fehlen Kenan Kocak mit dem langzeitverletzten José-Pierre Vunguidica, Richard Sukuta-Pasu (der Ex-Cottbuser musste bei der 1:2-Pokalpleite am Sonntag in Schweinfurt mit Oberschenkelproblemen vom Platz) und Lucas Höler (Knöchelprobleme) wahrscheinlich alle nominellen Stürmer.

Fast schon vorausschauend wurde daher vor Wochenfrist noch einmal ein talentierter Stürmer verpflichtet. Vom FC Schalke 04 kam mit Haji Wright ein 19-jähriger Angreifer, der in der Vorbereitung der Königsblauen allein im Test gegen die SpVgg Erkenschwick mit vier Toren in nur 45 Minuten glänzte. Er wird auf jeden Fall mit nach Dresden reisen. Seit dem heutigen Donnerstag gehören auch Sahin Aygünes und Philipp Förster zum SV-Kader. Während Linksaußen Aygünes seit sieben Wochen mittrainiert und somit für das Spiel in Dresden infrage kommt, hat Mittelfeldspieler Förster noch Trainingsrückstand und wird die Reise an die Elbe nicht mit antreten.

Linsmayer soll Glücksbringer sein

Vor dem Aufeinandertreffen lobt Kocak den kommenden Gegner: „Dynamo ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die sehr strukturiert agiert und im eigenen Ballbesitz-Spiel einen sehr genauen Plan verfolgt. Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen.“ Auch Mittelfeldstratege Linsmayer freut sich auf die Partie: „Dresden ist von der Stimmung her immer eines der Saisonhighlights. Uns erwartet ein absoluter Hexenkessel. Dennoch dürfen wir uns nicht von der Kulisse beeindrucken lassen, sondern müssen vom Anfang bis zum Schluss hellwach sein.“

In Sandhausen hofft man auf Linsmayer als Glücksbringer, denn der 25-Jährige gab im August 2012 sein Profidebüt für den 1. FC Kaiserslautern in Dresden – und gewann mit den roten Teufeln mit 3:1.

Bislang trafen Dynamo und Sandhausen zwölfmal aufeinander. Dabei stehen für beide Teams je drei Siege zu Buche. Nur die Tordifferenz schlägt mit 13:15 zugunsten des SVS aus. Betrachtet man allerdings nur die bisherigen Zweitliga-Duelle, so sieht die Angelegenheit gleich freundlicher aus. Hier liegt die SGD vorn – in diesen sechs Spielen gab es drei Remis, zwei Dresdner Siege und nur einen Erfolg für die Badener.

Was zudem für die Dresdner spricht: Es ist ein Heimspiel. Nur im eigenen Stadion konnten bislang Siege gegen den Drittligameister von 2012 eingefahren werden.

zur Startseite