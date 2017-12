Das ist die beste Lösung Lokalchefin Birgit Ulbricht macht sich Gedanken über das Baden in Zschorna.

Das Konzept des neuen Betreibers klingt schlüssig. Endlich mal eines, möchte man sagen. Denn all die vorherigen Bekundungen von Campern, das Naherholungszentrum am Brettmühlenteich zu übernehmen, waren ja gut gemeint, aber doch wenig aussichtsreich, auf Dauer zu bestehen. Nun ist ein Unternehmer angetreten, der in seiner Branche bereits bewiesen hat, dass er Dingen Struktur geben kann. Die Versorgung so scheint`s, ist ein für alle mal gesichert.

Wenn der Kleinnaundorfer zu seinem Konzept steht und den Strand am Brettmühlenteich auch für alle zugänglich hält, dann dürfte einer neuen Ära des Naherholungszentrums nichts im Wege stehen. Für die Gemeinde ist das auf alle Fälle der bessere Weg, das Betreiben des Platzes einem Profi zu überlassen, statt sich ewig weiter selbst zu versuchen. Anderswo haben es Private ja auch vorgemacht, wie es gehen kann. Zschorna hat das Potenzial, beliebt zu sein.

