Das ist der neue Panda-Mann Der neue Herr im Panda-Gehege im Görlitzer Tierpark hat sich am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Auch sein Name wurde nun verraten.

Das ist Panda Metok. Er soll im Görlitzer Tierpark nun für Nachwuchs sorgen. © Jens Trenkler

Zur Fütterung kam Metok raus und zeigte sich dem Publikum. Er ist der neue Panda-Mann des Görlitzer Tierparks und wurde gestern mit einem Panda-Willkommenstag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. 2016 wurde Metok in Frankreich geboren. Er soll nun mit für neue Zuchterfolge sorgen, für die der Görlitzer Tierpark bekannt ist. Denn der Zoo nimmt am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für die bedrohte Tierart teil. Derzeit gibt es in Görlitz außer Metok zwei Weibchen – Nima und ihre Tochter Upendra – sowie Tschewang, ein Männchen, das 2016 kam. (SZ)

